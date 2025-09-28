網拍女業務私下低價搶客 老闆怒告背信 法院判拘20日

士林地方法院審理後，判處陳姓女員工拘役20日，得易科罰金2萬元。（記者吳昇儒攝）

專門批發銷售選物販賣機內商品的陳姓女老闆，去年9月至11月間，雇用陳姓女員工擔任網拍小編及業務，負責接洽客戶。未料，女員工竟以提供優惠為由，另開個人賣場，出售商品牟利。公司發現異狀後，對女員工提出背信告訴。士林地方法院審理後，判處陳姓女員工拘役20日，得易科罰金2萬元。

檢警調查，陳姓女老闆在新北市汐止地區開設公司，專門經營生活用品及選物販賣機內的玩偶商品批發與銷售。去年9月為了擴展客群，特別聘僱陳姓女員工幫忙經營網拍賣場，幫忙銷售商品。

陳姓女員工接觸客人之後，等聊到銷售數量、金額等細節時，竟向客戶表示可以提供優惠價格，但須到另一個賣場下訂；兩名客人竟直接改向女員工訂購商品，該行為已經損害公司利益。檢察官偵訊後，依涉犯背信罪將陳姓女員工起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理時，陳姓女員工方才犯行，表示自己跟客戶聯繫後，就會用優惠價格引導客戶到自己開設的個人賣場，藉此銷售牟利。

法官認為，陳姓被告兩次將公司的客戶轉到個人賣場，已經觸犯背信罪，考量她犯後最終承認犯行，及其犯罪動機、目的、手段等，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

