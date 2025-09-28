為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網拍女業務私下低價搶客 老闆怒告背信 法院判拘20日

    2025/09/28 08:45 記者吳昇儒／台北報導
    士林地方法院審理後，判處陳姓女員工拘役20日，得易科罰金2萬元。（記者吳昇儒攝）

    士林地方法院審理後，判處陳姓女員工拘役20日，得易科罰金2萬元。（記者吳昇儒攝）

    專門批發銷售選物販賣機內商品的陳姓女老闆，去年9月至11月間，雇用陳姓女員工擔任網拍小編及業務，負責接洽客戶。未料，女員工竟以提供優惠為由，另開個人賣場，出售商品牟利。公司發現異狀後，對女員工提出背信告訴。士林地方法院審理後，判處陳姓女員工拘役20日，得易科罰金2萬元。

    檢警調查，陳姓女老闆在新北市汐止地區開設公司，專門經營生活用品及選物販賣機內的玩偶商品批發與銷售。去年9月為了擴展客群，特別聘僱陳姓女員工幫忙經營網拍賣場，幫忙銷售商品。

    陳姓女員工接觸客人之後，等聊到銷售數量、金額等細節時，竟向客戶表示可以提供優惠價格，但須到另一個賣場下訂；兩名客人竟直接改向女員工訂購商品，該行為已經損害公司利益。檢察官偵訊後，依涉犯背信罪將陳姓女員工起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理時，陳姓女員工方才犯行，表示自己跟客戶聯繫後，就會用優惠價格引導客戶到自己開設的個人賣場，藉此銷售牟利。

    法官認為，陳姓被告兩次將公司的客戶轉到個人賣場，已經觸犯背信罪，考量她犯後最終承認犯行，及其犯罪動機、目的、手段等，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播