    桃警連假雷霆掃蕩勤務 男子恍惚肇事還打人被搜出槍毒

    2025/09/28 08:29 記者鄭淑婷／桃園報導
    教師節連假期間，桃園警分局持續執行雷霆除暴勤務，針對轄區內移工舞廳、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢，同時於周邊路口設置攔檢點。（警方提供）

    教師節連假期間，桃園警分局持續執行雷霆除暴勤務，針對轄區內移工舞廳、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢，同時於周邊路口設置攔檢點，加強取締酒駕等重大交通違規，桃園警方表示，此次結合警察局外事科、保安警察大隊、刑事警察大隊、移民署桃園專勤隊聯合執行，共出動82名警力，共臨檢15處場所及路檢6處路口，總計查獲績效槍砲1件、毒品2件、竊盜2件、通緝2件、詐欺1件及其他2件等。

    其中，昨（27）日下午5點50分，中路派出所接獲民眾報案，指稱桃園區宏昌七街與泰昌三街口發生交通事故，駕駛互相口角變成衝突，警方立即啟動快打部隊趕往現場，經了解是30歲林姓男子行經路口未減速撞上前方2輛汽車，被害車輛駕駛不滿涉案林男肇事後竟然敲打其車門及叫囂，進而與林男發生口角，林男隨即突然出手毆打被害人，員警獲報趕來立即將雙方隔開並壓制林男，員警見他意識恍惚，仔細觀察車內，發現有彩虹菸、依托咪脂等毒品，並查獲改造手槍1把、子彈30發等贓證物，全案依法移請偵辦。

    警察局長廖恆裕於分局勤前教育時，特別叮囑同仁執勤首先要注意安全，另執行路檢點的設置地點部分，應需考量光線及攔查距離，以確保停車安全及維護同仁執勤安全。

    桃園警分局分局長王智民表示，掃蕩罪犯沒有假期，警方將持續強化各項勤務作為，展現打擊犯罪之決心，以營造維護市民宜居的環境及保障生命財產安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

