    社會

    網戀敘利亞軍官 新竹婦人遭詐

    2025/09/28 08:44 記者蔡彰盛／新竹報導
    網戀敘利亞軍官，新竹婦人遭詐。（情境照）

    新竹縣陳姓婦人談網戀愛上「敘利亞軍官」，對方聲稱要退休返台，但財產被聯合國扣住且需旅費，騙陳女面交共87萬元給「經理」杜女，新竹地院依詐欺罪判詐團車手杜女徒刑1年半且需如數賠償陳女損失。

    法官調查，去年3月詐騙集團透過臉書暱稱「CHENGWEI」向陳女佯稱：在敘利亞當軍官，要退休返回臺灣，需要37萬元旅費，因帳戶遭凍結，需跟她借款，會有一位代理商跟她聯絡取款，陳女則依「經理」指示，以手機與杜女聯絡約定取款時、地，去年5月14日下午在高鐵新竹站計程車排班處，將37萬元交付杜女。

    事後「CHENGWEI」又騙稱財產遭聯合國凍結，需100萬元才能解凍，50萬元也可以，去年5月30日下午陳女在關西交流道將50萬元交付杜女。

    杜女收取2筆款項後，分別從中拿取1萬2千元、2萬元做為報酬，並依「經理」指示將其餘款項至高雄市兌換為虛擬貨幣後，轉入詐欺集團所指定電子錢包內，以此方式掩飾資金去向，妨礙國家對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。

    直到「CHENGWEI」又向陳女佯稱：可以放行，但需要350萬元包機，陳女察覺有異，始悉遭騙，並訴警偵辦。法官判杜女需如數賠償陳女損失87萬元。

    刑事部分，法官審酌杜女加入本案詐欺集團擔任取款車手，依指示將取得款項兌換為虛擬貨幣，並從中獲取不法報酬，使被害人受有87萬元財產損害，所為應予嚴厲譴責。考量杜女未與被害人達成調解或和解、賠償其損失，且有多件涉嫌詐欺、洗錢案件於其他法院審理中，素行不佳，最後依三人以上共同詐欺取財罪判刑1年6月，犯罪所得3萬2仟元沒收。

