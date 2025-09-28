為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「阿公級」慣竊偷機車竟自備安全帽 法院裁定羈押

    2025/09/28 08:37 記者吳昇儒／新北報導
    警方透過商監視器鎖定楊翁，並在其手上發現失竊的包包。（記者吳昇儒翻攝）

    70歲楊姓老翁長期在基隆市、新北市一帶行竊，是警方頭疼人物。新北市警局瑞芳派出所25日接獲報案，林姓市民在家睡覺時竟遭人闖入行竊。警方調閱監視器發現，竊嫌偷機車竟還自備安全帽代步，最終鎖定慣竊楊翁追捕到案。基隆地院認定楊翁有逃亡、再犯之虞，昨日裁定羈押。

    瑞芳派出所接獲民眾報案指出，自己在家中客廳睡覺，凌晨遭人闖入屋內，偷走床邊的黑色側背包，損失財物約5400元。警方立刻派員前往採證，並調閱周邊監視器，追查竊嫌逃逸行蹤。

    誇張的是，警方追查竊嫌竟自備安全帽，贓物得手後，竟戴著安全帽到瑞芳街一處停車場竊取機車，事後再將車輛停回原處。直到警方通知車主，車主才驚覺愛車竟被利用為犯案工具。

    警方循線調閱監視器及查訪商家，在瑞芳火車站前便利商店內的監視器影像存檔中，取得犯嫌清晰照，經比對發現就是橫行瑞濱地區的楊姓慣竊犯，開始佈線逮人。最終在基隆市安樂市場，將楊男逮獲，依涉犯加重竊盜罪嫌，將他移送基隆地檢署偵辦。

    檢察官偵訊後，認為楊男除了犯下侵入住宅竊盜案外，另於21日也犯下竊案，且居無定所，認為他有反覆實施犯罪及逃亡之虞，向法院聲請羈押。基隆地方法院審理後，25日裁定羈押。

    瑞芳分局長沈明義強調，警方將持續嚴打竊盜等各類犯罪，絕不容許危害民眾財產與治安的不法行為。

    楊翁犯案時不只自備安全帽偷車代步，還會將偷來的機車停回原處，手法老練。（記者吳昇儒翻攝）

