涉行賄鄭文燦境管將屆 桃院裁定台塑前高層楊兆麟延長境管8月

台塑集團總管理處前總經理楊兆麟被控涉嫌行賄海基會前董事長鄭文燦，桃園地院近日裁定延長限制出境出海8月。（資料照，記者余瑞仁攝）

海峽交流基金會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內涉貪收賄500萬元案，同案被告台塑總管理處前總經理楊兆麟、台塑前顧問廖俊松三媳黃芷蓁境管期限將屆，桃園地院由刑十一庭審判長潘政宏、法官蔡旻穎、田時雨組成新合議庭續行審理鄭案，為確保後續審判順利進行，合議庭近日裁定楊兆麟自10月22日起、黃芷蓁自10月2日起延長限制出境、出海8月。

合議庭裁定指出，楊兆麟、黃芷蓁被控涉嫌違反貪污治罪條例「非公務員對公務員職務上行為交付賄賂」罪嫌，經查，楊於訊問時仍否認犯行，黃女坦承行賄，且卷宗中有其他同案被告在市調處詢問與偵查中供詞、行政機關函文、會議紀錄、通訊監察譯文，以及通訊軟體對話紀錄截圖等證據，綜上，認2人涉犯行賄罪嫌疑均屬重大。

請繼續往下閱讀...

合議庭審酌，楊兆麟曾任台塑集團總管理處總經理，經濟實力雄厚；黃芷蓁擔任灃億國際有限公司主要業務負責人，工作上有出國需求。足見被告2人具有海外聯繫管道，並有滯留海外資源，有相當理由足認有逃亡之虞；另，楊、黃女2人與此案共犯就犯案情節、分工狀況尚待釐清，檢察官並聲請傳喚黃女到庭作證，實有確保2人在國內進行後續刑事審判等程序之必要，楊、黃女原限制出境、出海之原因及必要性俱仍存在，有繼續限制出境、出海之必要。

合議庭因此依刑事訴訟法規定，近日裁定自10月起再延長楊及黃女限制出境、出海各8月；2人若不服裁定，可於裁定送達10日內提出抗告。

