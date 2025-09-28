孝親房竟成牢房！21歲女遭母囚禁3年 無助孤獨亡

陳父（右1）列為被告交保。（記者許國楨攝）

台中市大甲區集合式住宅一間原本為長輩準備的「孝親房」，卻成為21歲陳姓女子囚禁牢籠，她25日被發現陳屍其中，身形枯瘦，疑遭母親長期拘禁、施以飢餓懲罰，最終活活餓死，內幕令人心酸。

據了解，陳女2022年被詹姓母親強迫休學，囚禁在家中一樓約5坪大有獨立衛浴的孝親房，窗戶全封死、手機遭沒收，外界完全不知她的狀況。陳女長期處於嚴重營養不良狀態，最終慘死床上。

陳父雖同住一屋，但妻子強勢，不敢出聲干涉，僅能隱忍。直到近日他察覺妻子異常整理女兒衣物，又嗅到房間傳出惡臭，破門才發現女兒已身亡多日，身體消瘦如皮包骨，房間宛如牢籠。

陳女高中同學也在網路發文悼念，揭露她早有受虐跡象。有人回憶，陳女一週生活費僅100元，常靠同學資助飲食，連床墊也是朋友贈送，學校福利社阿姨更讓她透過打掃換取早餐。同學還指出，她在家被要求長時間刷廁所，雙腳泡水過久導致香港腳，拖鞋不合腳也只能忍受，寒暑假返校後，她總是比在學期間更消瘦。

有同學痛心地說，休學前曾勸她通報社會局，但她擔心「只會讓媽媽更生氣」而拒絕。此後，大家失去聯繫，直到近日才聽聞噩耗，震驚又悲痛。網友群起撻伐，直斥「這不是管教，是虐待致死」、「父親多年漠視，等同幫兇」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

