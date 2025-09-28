公親反變事主？捷運民權西路站月台 驚見旅客拳腳相向

北捷民權西路站。（資料照）

台北捷運民權西路站昨晚發生兩名乘客肢體衝突情事，原因竟然是林姓乘客制止一名外籍乘客聊天音量過大後，對方態度轉為安靜；另名陳姓乘客卻暴衝朝著對方大罵。林姓乘客轉而規勸陳男，兩男下車後在月台扭打。警方據報到場兩人雖互不提告，但警方仍要追究違反社會秩序維護法。

捷警隊表示，昨（27）日下午5時10分，捷警接獲報案，捷運民權西路站發生兩名旅客嚴重肢體衝突糾紛，捷警與保全人員迅速到場了解，轄管中山分局中二派出所也派警網前往。

警方調查，事主之一的林男，在列車上認為有位外籍旅客講話聲音過大，於是主動上前請對方降低講話音量。外籍旅客從善如流保持安靜後，沒料到，另名陳姓男子卻突然朝著這名外籍旅客辱罵。

林男又主動出面規勸陳男，認為沒有必要如此態度不友善，結果雙方起口角糾紛，列車行駛至民權西路站後，雙方於月台發生肢體衝突，又是拳腳相向又是飛踢，讓往來的旅客側目。

捷警在場告知雙方權利後，雙方表示互不追究不提告。捷警抄登資料後通知轄區中山分局中山二派出所到場協處，轄區表示將以社會秩序維護法送辦。

捷運警察隊表示，旅客搭乘捷運時應平心靜氣，如發生爭執或危險，可按壓車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理，讓旅客快樂出門，平安回家。

