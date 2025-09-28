為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    公親反變事主？捷運民權西路站月台 驚見旅客拳腳相向

    2025/09/28 00:24 記者劉慶侯／台北報導
    北捷民權西路站。（資料照）

    北捷民權西路站。（資料照）

    台北捷運民權西路站昨晚發生兩名乘客肢體衝突情事，原因竟然是林姓乘客制止一名外籍乘客聊天音量過大後，對方態度轉為安靜；另名陳姓乘客卻暴衝朝著對方大罵。林姓乘客轉而規勸陳男，兩男下車後在月台扭打。警方據報到場兩人雖互不提告，但警方仍要追究違反社會秩序維護法。

    捷警隊表示，昨（27）日下午5時10分，捷警接獲報案，捷運民權西路站發生兩名旅客嚴重肢體衝突糾紛，捷警與保全人員迅速到場了解，轄管中山分局中二派出所也派警網前往。

    警方調查，事主之一的林男，在列車上認為有位外籍旅客講話聲音過大，於是主動上前請對方降低講話音量。外籍旅客從善如流保持安靜後，沒料到，另名陳姓男子卻突然朝著這名外籍旅客辱罵。

    林男又主動出面規勸陳男，認為沒有必要如此態度不友善，結果雙方起口角糾紛，列車行駛至民權西路站後，雙方於月台發生肢體衝突，又是拳腳相向又是飛踢，讓往來的旅客側目。

    捷警在場告知雙方權利後，雙方表示互不追究不提告。捷警抄登資料後通知轄區中山分局中山二派出所到場協處，轄區表示將以社會秩序維護法送辦。

    捷運警察隊表示，旅客搭乘捷運時應平心靜氣，如發生爭執或危險，可按壓車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理，讓旅客快樂出門，平安回家。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播