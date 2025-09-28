台中虎媽囚禁餓死21歲女兒！密室3年不見天日 宛人間煉獄

台中虎媽囚禁餓死21歲女兒！密室3年不見天日 宛人間煉獄2025/09/28 06:07 記者許國楨／台中報導
台中大甲一處集合式住宅發生虎媽長期拘禁21歲女兒致死案。（資料照）
首次上稿 00:14
更新時間 06:07
台中大甲21歲陳姓女子陳屍家中，枯瘦如骷髏，疑遭詹姓母親控制飲食、拘禁在不見天日房間長達3年，最終命喪其中。媽媽詹女已羈押禁見，陳父則列為被告10萬元交保；僅長女在外求學未涉案。
請繼續往下閱讀...
據悉，媽媽詹女學歷是高中畢業，自認能勝任「在家教育」，2022年強迫當時就讀高二的次女休學，在家施行「魔鬼式教育」，規定女兒每天幾點要讀書、運動、吃飯，全由自己掌控，考題若未達標，不是拳腳伺候，就是直接剝奪餐食，甚至一天只給一餐，讓女兒飢餓服軟求饒，製造其被需求的感覺，滿足被依賴的強烈控制慾。
更令人髮指的是，詹女將陳女禁錮於房內，窗戶密封，不給手機、不准外出，宛如人間牢籠，3年來，陳女幾乎未曾踏出房門，過著比戰俘還淒慘的生活。鄰居說，早已很久沒看見這名女兒，沒料到竟是「活活被困死」。
正值發育期的陳女長期營養不良，骨瘦如柴，期間父親雖看不下去，卻妻子性格強勢，只要替女兒說話，他就遭飆罵，只能隱忍多年。直到近日他察覺妻子整理女兒物品有異，25日更聞到房間傳出惡臭，破門才發現女兒早已死亡多時。
警方到場調查，訊問詹女，她辯稱僅是「嚴格管教」，但檢方認定情節惡劣，聲押禁見獲准，父親則因涉有不作為責任，同時涉妨害自由列為被告以10萬元交保。
相關新聞請見：
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
熱門賽事、球星動態不漏接