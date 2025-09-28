為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    車手力爭上游考上大學進修班 法官「這原因」要他坐牢反省

    2025/09/28 00:14 記者顏宏駿／彰化報導
    藍生把現金丟在彰化高鐵站外的垃圾桶，隨即被同夥拿走，示意圖。（記者顏宏駿攝）

    現年20多歲的藍姓男子擔任「面交車手」，向被害人收取詐款被警方查到。羈押期間他考取國立大學進修班，並與被害人和解，期以「勵志車手」打動法官，彰化地院法官仍重判1年6月與11月。

    根據判決書，去年還在五專就讀的藍生，被同學引誘加入詐團，擔任「面交車手」，工作是向被害人取款，再把現金丟在車站或咖啡店的垃圾桶，等待同集團的「取款車手」取拿，每次才賺1500元至2000元。

    去年7月16日首度犯案，他假扮投資專員，向被害人拿到30萬元詐款，把偽造的交割憑證交給對方簽名，現金丟在火車站廁所垃圾桶，隨即被不知名的同夥取走，這次犯案他賺到1500元。7月30日他接獲指示，到彰化北斗某超商向被害人取款30萬元後，拿到高鐵彰化站前的垃圾桶丟棄，隨即被同夥拿走。

    8月1日在新北市再度犯案，他拿到被害人36萬元的詐款，丟在星巴克咖啡店的廁間的垃圾桶，被「收款車手」拿走，藍沒拿到半毛錢就被警方逮捕。8月12日接獲指示，向被害人收100萬元，但被害人因多次被騙已有警覺，跟警方合作，逮捕藍生，藍因此被羈押。

    藍在羈押期間苦讀，今年5月考取國立大學進修部，他向彰化地院法官表示，自己已考取國立大學進修班，未來希望繼續就學，他展現誠意與被害人和解，但終因最後沒有付給被害人30萬元，法官認為他沒有和解誠意，判他11月徒刑。另一件新北的案子，也因無法償還被害人30萬元的損失，被重判1年6月。

