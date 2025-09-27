首次約女網友見面帶回住處硬上挨告 男狡辯你情我願 被判刑3年6月

何男首次與女網友見面，帶回住處涉嫌性侵，被高雄高分院判刑。（示意圖，與本新聞無關，資料照）

高市何姓男子網路認識女子後，首日相約外出見面，即將她帶回住處涉嫌強行嘿咻，高等法院高雄分院調查，他雖否認犯行，但案發後曾多次表示歉意，仍依妨害性自主罪，判處徒刑3年6月。

判決書指出，被告何男透過INSTAGRAM認識被害人甲女後，於2022年5月2日，首次約她外出見面。當天碰巧下雨，2人見面後，何男帶她回高雄市苓雅區住處，涉嫌強行性侵得逞。

甲女受害後，前往台南市醫院驗傷，並報請分局處理，警員傳喚何男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制性交罪，函送高雄地檢署偵查、起訴，承辦法官判處有期徒刑3年6月。

何男不服上訴指出，曾詢問甲女能不能發生關係，她回答「嗯」，這是雙方你情我願，否認犯行。

高雄高分院調查，案發後何男傳訊息表示：「再三稱自己對甲女造成傷害、不會再次欺負、會彌補她、自己用錯方法」等語，因此判決上訴駁回，尚未定讞。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

