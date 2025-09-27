逼懷孕女律師離職呂秋遠挨罰30萬 律師職業工會：嚴厲譴責

律師呂秋遠。（資料照）

針對律師呂秋遠遭控懷孕歧視，還要懷孕女律師「不用來上班」，今（27日）被台北市政府勞動局依違反「性別平等工作法」開罰台幣30萬元。台北律師職業工會晚間發聲明指出，堅定支持勞動局之裁決，並對任何形式的職場歧視，特別是針對懷孕女性的差別對待，予以最嚴厲的譴責。

宇達經貿法律事務所主持律師呂秋遠遭實習律師林沄蓁指控，她與呂秋遠發生感情，卻在懷孕後遭到呂逼墮胎，呂甚至要她「不用來上班」。勞動局接獲調查後認定，確實違反性別平等工作法第11條懷孕歧視規定，處30萬元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

台北律師職業工會指出，此次事件不僅揭示了懷孕女性在職場中可能面臨的困境，更凸顯了部分雇主對於勞動權益的漠視，此風斷不可長。本案特殊之處，在於事件發生於法律專業場域，且涉及權力不對等的權勢關係。身為法律專業的雇主，理應更深刻了解並恪守法律規範，然而卻帶頭違法，對員工進行懷孕歧視，令人深感遺憾與痛心。此事件嚴重傷害了律師的專業形象，更對所有在職場奮鬥的女性，特別是年輕的實習與受僱律師，造成了負面的影響。

台北律師職業工會嚴正指出，當代職場中的「權勢性且複合交換式的性騷擾與歧視」是一個亟待正視的議題。在權力不對等的關係中，弱勢方往往難以自由表達意願，其所謂的「合意」背後可能隱藏著脅迫與交換關係。當情感關係與僱傭關係交織時，雇主更應自我警惕，不應利用權勢影響另一方的勞動權益。一旦涉及懷孕與生育成家之人權議題，任何以工作為要脅的言行，都是法律所不容許的。

台北律師職業工會呼籲，此裁罰不僅是對個案的糾正，更是對社會的宣示，職場懷孕歧視零容忍外，更要保障律師勞動權益，無論是實習律師或受僱律師，其勞動權益皆應受到法律的完整保障；此外，律師事務所作為雇主，應建立性別友善的職場環境，確保所有員工的勞動尊嚴與人身安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法