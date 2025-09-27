為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    沈慶京作證爆遭台大教授索賄 黃國昌批檢方假裝沒聽到 北檢回應了

    2025/09/27 20:23 記者林嘉東／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    台北地院25日審理京華城弊案，民眾黨主席黃國昌旁聽後指控，威京集團主席沈慶京庭上作證提及，有位台大法律系教授蔡茂寅向他索賄，北檢卻假裝沒聽到。台北地檢署今（27日）澄清，北檢偵查期間獲知後，已分他字案偵辦，目前偵查中；黃的指控與事實不符，特予澄清。

    台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城容積等案，25日開庭傳喚沈慶京作證；黃國昌旁聽後，在庭外接受媒體訪問時指出，沈慶京在法庭上的證詞中，先前未曾提到的事情，也就是在北市府尚未給予容積率從392%到560%之前，有1位台大法律系的教授蔡茂寅，透過法務主任來求見沈慶京說，他有能力讓京華城變更到560%，當場跟沈慶京要現金。

    黃國昌表示，他在法庭聽到這件事情後非常震驚，有人大剌剌的跑去跟沈慶京要錢，但檢察官卻當作沒聽到一樣，台北地檢署檢察官當發現有犯罪事實時，應該要依「刑事訴訟法」告發或主動調查，但台北地檢署檢察官卻是先射箭再畫靶，先找到獵物再決定要怎麼處理，他質疑「這麼嚴重的事情，請問台北地檢署分案調查了沒？」

    對此，台北地檢署今天澄清表示，北檢在偵查京華城案時，在沈慶京提出遭索賄一事，承辦檢察官已於去年10月22日分他字案偵辦，並陸續傳喚多位證人到場訊問釐清事實，目前全案仍在偵查中。

