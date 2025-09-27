為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    佛祖街神明廳下尋獲老婦人遺體 綁3件救生衣渡河運送

    2025/09/27 17:29 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄特搜隊冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲黃姓婦人，搜救人員以人鏈方式傳遞，由於水流湍急，特別以繩索輔助，並將遺體綁上3件救生衣作為浮具才順利渡河。（民眾提供）

    高雄特搜隊冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲黃姓婦人，搜救人員以人鏈方式傳遞，由於水流湍急，特別以繩索輔助，並將遺體綁上3件救生衣作為浮具才順利渡河。（民眾提供）

    花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰流釀成多人死傷，高雄市消防局特搜隊今深入重災區佛祖街，冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，於1米深神明廳下方尋獲失聯多日的黃姓婦人遺體。

    高雄市特搜隊出動45名搜救人員及5隻搜救犬挺進花蓮支援救災，今深入重災區佛祖街，擴大搜索失聯民眾，特搜隊根據家屬提供資訊，研判失聯地點可能位於正門進入後神明廳，評估現場已遭泥沙灌入2公尺深，屋內無法進入，且該處位於溢流區，車輛難以進出，必須涉水渡河才能抵達。

    特搜隊派遣15人與國軍特戰隊12人冒險涉水抵達後，使用圓盤切割機、軍刀鋸及圓鍬進行初步挖掘，隨後重機具加入支援，合力開挖屋頂，於神明廳下方發現女性遺體，搜救人員以圓鍬與徒手挖掘，才順利移出並完成包覆進行搬運。

    搜救人員以人鏈方式傳遞，由於水流湍急，特別以繩索輔助，並將遺體綁上3件救生衣作為浮具才順利渡河，並徒手搬運至救護車，由檢警後續接手。

    高雄特搜隊深入重災，冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲1名女性遺體。（民眾提供）

    高雄特搜隊深入重災，冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲1名女性遺體。（民眾提供）

    高雄特搜隊深入重災，冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲1名女性遺體。（民眾提供）

    高雄特搜隊深入重災，冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲1名女性遺體。（民眾提供）

    高雄特搜隊深入重災，冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲1名女性遺體。（民眾提供）

    高雄特搜隊深入重災，冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲1名女性遺體。（民眾提供）

    高雄特搜隊深入重災，冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲1名女性遺體。（民眾提供）

    高雄特搜隊深入重災，冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲1名女性遺體。（民眾提供）

    高雄特搜隊冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲黃姓婦人，搜救人員以人鏈方式傳遞，由於水流湍急，特別以繩索輔助，並將遺體綁上3件救生衣作為浮具才順利渡河。（民眾提供）

    高雄特搜隊冒險涉水渡河，搭配怪手開挖屋頂，尋獲黃姓婦人，搜救人員以人鏈方式傳遞，由於水流湍急，特別以繩索輔助，並將遺體綁上3件救生衣作為浮具才順利渡河。（民眾提供）

