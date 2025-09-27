太靠近進氣口奪命！清泉崗女士官長遭經國號發動機吸入亡 中檢查無犯罪事證簽結

空軍清泉崗基地。（資料照）

空軍清泉崗基地41歲胡姓女士官長，今年1月間在經國號（IDF）戰機返場進入機庫堡時，遭未熄火發動機強大吸力捲入，頭部重創殉職，台中地檢署經數月蒐證比對近日認定，胡員係因靠進氣口過近釀憾事，軍方並無涉犯刑事責任，全案簽結。

胡員去年甫調入清泉崗第三聯隊並晉升士官長，事發於今年1月21日，編號1504的單座經國號戰機結束飛行訓練，落地後滑回機堡，當時胡員依程序放置輪檔、檢查外觀，然而就在退出作業區時，疑因過於靠近機體右側，瞬間被仍在運轉的發動機吸入，當場頭部重創倒地，經送醫搶救仍宣告不治。

意外發生後，空軍司令部隨即通報相關單位入營調查，並協助家屬全力善後，軍方當時強調，將通盤檢討現行流程，避免類似悲劇重演，而台中地檢署檢察官也第一時間進入現場，調取相關監視畫面與SOP作業規範，逐一比對地勤人員進出、飛機起降與關機程序，確認是否存在疏失。

檢方調查發現，當時戰機已停妥，並無滑行或其他異常狀況，胡員則因誤觸危險區域，才不慎遭發動機強大吸力吸入身亡，綜合相關證據與標準作業規定，檢方認為此為不幸意外，並無軍方人員涉及過失致死等刑責，最終以「查無犯罪事證」簽結此案。

