沒證照裝冷氣又拖工 師傅被檢察官起訴詐欺獲判無罪

彭姓男子替林姓男子與楊姓鍋燒麵老闆裝冷氣，彭男收了工程款後未履約，台南地檢署檢察官認為，彭男沒有相關證照卻涉嫌詐欺取財，不過台南地方認為，這是民事債務糾紛，判決無罪。

判決指出，林男透過臉書社團尋找師傅安裝中古冷氣，與彭男接洽後先後匯款與面交，卻拖了4個月沒做好。楊男則在台南開鍋燒意麵店，因店內需要冷氣，與彭男約定安裝兩台，最終僅完成一台，剩下一台也拖了一個月沒裝。兩人認為受騙報案，並指出自己多次聯繫卻遭已讀不回。

檢察官認為，彭男沒有丙級冷凍空調裝修技術士或其他冷凍空調證照，卻還在營業，但彭男否認詐欺，他自稱以冷氣裝設為業，延後工程是因家人病故，自己曾在現場安裝外機鐵架，材料價值高於訂金，甚至還協助購買二手冷氣，強調並非毫無履行。他承認其中一台冷氣規格與約定不同，但已答應要再補足。

法院認為，兩位告訴人都未提及是否要求證照，契約成立與否並未受證照影響，檢方所稱「未持證照」並非關鍵，其次，彭男以真實姓名與帳戶收款，並非隱匿行蹤，若一開始即意圖詐欺，不符常理。再從對話紀錄觀察，雙方在爭議過程中仍有往來，顯示並非完全失聯。

刑法上的詐欺必須有施用詐術使人陷於錯誤的行為，單純履約不全或進度延宕，多屬民事債務不履行，不能直接推定有詐欺意圖。檢方所舉證據未達到「排除合理懷疑」的程度，因此依法判無罪。

