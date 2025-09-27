為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭「包租婆」不繳欠稅 出租透天厝被查封

    2025/09/27 15:18 記者王峻祺／宜蘭報導
    執行署查獲欠稅黃女有棟透天厝可穩定收租。（執行署宜蘭分署提供）

    執行署查獲欠稅黃女有棟透天厝可穩定收租。（執行署宜蘭分署提供）

    宜蘭1名黃姓女子在2023年時賣房，卻不繳納土地交易所得稅，積欠國稅局約137萬元，遭送強制執行時，竟稱經濟困難僅能分期，結果被查出是「包租婆」，每月穩定收租至少超過4萬元，法務部行政執行署宜蘭分署直接查封名下透天厝，如不繳款擇期拍賣。

    宜蘭分署聯繫黃女提出清償計畫，屢次通知均未到場處理，電話聯繫書記官表示經濟困難，只能以月繳2至3萬元分期方式處理，卻被查出名下有棟在東港路的透天建物，雖貸款但「穩定收租」。

    宜蘭分署表示，經查發現黃女建物登記2層樓，現已加蓋至3層，每層還隔為2間套房，全棟共6間，其中5間「穩定收租」，接近滿租狀態，黃女「包租婆」身份現形，並非無清償能力。

    宜蘭分署指出，執行官當場進行建物及增建查封，並告知黃女誠實面對欠款，依其經濟能力，應儘速繳清，如再不清償，將依法拍賣，並呼籲有清償能力義務人，應誠實面對，務必在期限內自行繳納欠款，避免觸法遭扣薪、扣存，甚至執行車輛、不動產，得不償失。

    執行署查封黃姓包租婆的透天厝。（執行署宜蘭分署提供）

    執行署查封黃姓包租婆的透天厝。（執行署宜蘭分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播