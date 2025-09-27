宜蘭「包租婆」不繳欠稅 出租透天厝被查封

執行署查獲欠稅黃女有棟透天厝可穩定收租。（執行署宜蘭分署提供）

宜蘭1名黃姓女子在2023年時賣房，卻不繳納土地交易所得稅，積欠國稅局約137萬元，遭送強制執行時，竟稱經濟困難僅能分期，結果被查出是「包租婆」，每月穩定收租至少超過4萬元，法務部行政執行署宜蘭分署直接查封名下透天厝，如不繳款擇期拍賣。

宜蘭分署聯繫黃女提出清償計畫，屢次通知均未到場處理，電話聯繫書記官表示經濟困難，只能以月繳2至3萬元分期方式處理，卻被查出名下有棟在東港路的透天建物，雖貸款但「穩定收租」。

宜蘭分署表示，經查發現黃女建物登記2層樓，現已加蓋至3層，每層還隔為2間套房，全棟共6間，其中5間「穩定收租」，接近滿租狀態，黃女「包租婆」身份現形，並非無清償能力。

宜蘭分署指出，執行官當場進行建物及增建查封，並告知黃女誠實面對欠款，依其經濟能力，應儘速繳清，如再不清償，將依法拍賣，並呼籲有清償能力義務人，應誠實面對，務必在期限內自行繳納欠款，避免觸法遭扣薪、扣存，甚至執行車輛、不動產，得不償失。

執行署查封黃姓包租婆的透天厝。（執行署宜蘭分署提供）

