竹縣特搜泥漿屋內救出3隻毛小孩 空拍影像曝現場險況

狗兒披上暖被放進桶子裡被救出時，可能因沒看見主人而神情落寞。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局第二梯次特種搜救隊，今天上午進入花蓮縣光復鄉災區逐戶確認搜救，在污泥水深及腰部的民宅內，順利救出3隻災民飼養的愛犬，狗兒披上暖被被救出時，可能因沒看見主人而神情落寞；根據搜救隊傳回的空拍影像，至今災區內仍布滿一片厚厚泥漿，可以想見當初沖刷下來的泥流量有多大。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴峻，新竹縣政府消防局繼24日派出第一梯次特種搜救隊後，昨天派遣第二梯次人員前往替換，共計15名警消、義消特搜成員，並攜帶一批破壞器材投入救災。工務處昨晨也整備20輛機具、18名人力，由工務處副處長曾思凱帶隊，前往花蓮協助搶通道路。

請繼續往下閱讀...

消防局表示，今天上午9點30分到中午，竹縣特搜隊配至災害D區進行逐戶確認搜尋，共救出2隻狗。從現場傳回的照片及空拍影像，可見災區民宅內的泥水仍深及腰部，特搜人員翻開浮在水面的家具，仔細檢視，確認已無任何受困者，最後發現了災民飼養的2隻狗，特搜人員用毛巾和被子幫狗擦拭後披上，放進桶子後涉水抬出。災區道路和農地，整個都覆蓋一層厚厚的泥漿水。

特搜隊帶隊官黃凱隆表示，他們在搜尋過程，大聲呼喊「有沒有人啊？」結果聽到有狗叫聲，立即循聲繞道進入民宅，敲開門一看，發現狗兒就站在高處，因屋內四周遍佈泥漿，讓牠動都不敢動。

上午成功搜救2隻狗後，過沒多久也發現第3隻黑色的籠養犬隻受困泥流中已經淹至脖子，特搜人員返回整備圓鍬，再協同現場台灣寵物保姆協會志工一同前往救援，將籠子破壞並將黑狗挖出，專業志工安撫狗兒情緒、戴上嘴套，帶回前進指揮所旁交由獸醫師進行評估醫治。

黃凱隆說，因馬太鞍溪堰塞湖可能隨時溢流，風險仍在，因此整個災區分區在搜救過程，都會有空拍機錄影監看，以隨時掌握最新狀況，及時緊急應變以維安全。

新竹縣政府消防局第二梯次特種搜救隊，今天上午於花蓮縣光復鄉進入災區逐戶確認搜救。（新竹縣消防局提供）

新竹縣特搜隊救出1隻被泥漿淹至脖子的籠養犬。（新竹縣消防局提供）

新竹縣消防局搜救隊傳回的空拍影像可見災區仍一片厚厚泥漿。（新竹縣消防局提供）

新竹縣特種搜救隊在污泥水深及腰部的民宅內，順利救出3隻災民飼養的愛犬。（新竹縣消防局提供）

新竹縣特搜隊發現了災民飼養的3隻狗，放進桶子裡涉水抬出。（新竹縣消防局提供）

新竹縣消防局搜救隊傳回災區布滿厚厚泥漿畫面。（新竹縣消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法