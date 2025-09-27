詐團手法不斷翻新 5％的詐欺被害人被騙2次以上

今年5%的詐欺被害人被騙2次以上。（刑事局提供）

詐騙集團手法不斷翻新，導致許多民眾在第一次受害報案後，再次掉入詐騙陷阱；刑事警察局統計，今年已超過5000人、近5%的詐騙案件，被害人報案2次以上，其中前3名詐騙手法分別為假投資、假交友（投資詐財）及網路購物詐騙，顯示此3類詐騙手法較可能發生被害人重複被害情形。

刑事局表示，1名居住北部的七旬林姓婦人，在網路社團看到有人宣稱可教導股票投資，遂抱持想賺錢的心態加入LINE投資群組，林婦之後於該群組成員不斷遊說其投入資金，並聲稱「穩賺不賠」下，依指示投入金錢，但當她欲將資金提領出來，卻遲遲無法拿回，才驚覺遭遇詐騙並前往派出所報案。

未料，事隔4個月後，林婦又在網路上遇到另個詐騙集團，以不同的投資方案誘騙，竟再度受害，累計損失高達2000多萬元。

假交友部分，1名家住中部、年約50歲的陳姓男子，因透過交友軟體尋覓真愛，與多名對象保持互動往來，沒想到其中3人卻以「共同打造美好未來」為由，遊說其投入虛擬貨幣及股票投資，直到男子無法順利提領獲利時，才驚覺受騙，並陸續前往派出所報案。

另名家住南部陳姓、約40歲的男性追星族，在網路社團購買熱門演唱會票，遭詐騙集團以朋友臨時失約無法出席，有多出來的門票，並要求被害人「預付款項、現場面交」，未料被害人滿心期待抵達演唱會現場後，對方竟然不讀不回，苦尋無果後只能落寞離開；數月後，當他要買其他歌手的演唱會時，又再次遭遇相同的詐騙手法。

刑事局提醒，民眾在投資及網購前，先上「165打詐儀錶板」查詢是否有相似案例，透過比對真實案例即可快速判斷可疑風險，避免受害。

