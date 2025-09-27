金門公車與轎車碰撞 3人輕傷

金門1輛公共汽車行經金湖鎮四維路與柏村路口，與右側來車的灰色轎車碰撞。（金門縣警察局提供）

金門1輛公共汽車今天行經金湖鎮四維路與柏村路口，與右側來車的灰色轎車碰撞，兩車車頭受損，轎車黃姓司機及2名乘客輕微擦挫傷，公車陳姓司機及乘客無人受傷，兩司機均無酒精反應，金門縣公共車船管理處隨即派備援車前往載客，肇事責任由警方釐清中。

金門縣警察局金湖分局表示，上午近9點，陳姓司機駕駛公車載5、6名乘客，沿四維路由料羅往庵邊方向直行，與右側沿柏村路由新塘往料羅圓環直行的黃姓男子所駕灰色轎車發生碰撞意外，黃姓司機及2名乘客輕微擦挫傷，警方據報迅速到場處理，駕駛人經測試均無酒駕，公車處立刻派出備用車輛到場支援載客。

請繼續往下閱讀...

民眾發現，在公車與轎車碰撞前，好像看見1輛水泥預拌車從轎車對向車道迎面經過，肇事原因由警方調查中。

金湖分局表示，依道路交通安全規則：「行至無號誌之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行…」，只要道路上有畫設「讓路線」或「停」標字，或設置閃光紅燈號誌時，都表示該道路為支線道，支線道的車輛行駛至路口，負有暫停讓幹線道車先行的義務。違者可處600元以上1800元以下罰款。

金門1輛公共汽車行經金湖鎮四維路與柏村路口，與右側來車的灰色轎車碰撞。（金門縣警察局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法