疑家產糾紛 竹北男持刀恐嚇釀兩傷

疑家產糾紛 竹北男持刀恐嚇釀兩傷2025/09/27 16:54 記者廖雪茹／新竹報導
竹北警方將涉嫌持刀恐嚇的男子從白色轎車上拖拉出來，並壓制逮捕送辦。（擷取自網路）
首次上稿 14:28
更新時間 16:54
新竹縣竹北市市區昨驚爆持刀恐嚇！警方獲報趕到現場處理，初步了解，衝突雙方為堂兄弟關係，疑因家產分配問題引發嫌隙，進而釀成2人受傷衝突。警方已當場逮捕涉案男子，後續將全案移請新竹地檢署偵辦。
新竹縣警察局竹北分局表示，竹北派出所昨天中午12點許接獲民眾報案，指稱有人持刀恐嚇。警方獲報後趕抵竹北市中山路現場，嫌犯見警方到場隨即駕車逃逸。警方呼叫巡邏警力支援，迅速將男子從白色轎車上拖拉出來，並壓制逮捕，現場2名傷者緊急送醫治療。
有民眾將這起持刀恐嚇事件影片放到社群，引發討論。據悉，發生衝突的兩造是堂兄弟關係，堂弟手拿開山刀到堂哥住家前，先涉嫌在屋外持刀恐嚇嬸嬸，嬸嬸嚇得繞著門外的車子跑；嫌犯接著找上堂哥，雙方起口角，從門外追進屋內再吵到路上。警方到場後，嫌犯坐上轎車準備逃離現場，最後被優勢警力壓制逮捕。這起衝突造成堂哥的右手及嬸嬸的背部等處遭刀劃傷。
竹北派出所長姚其宏表示，經初步了解，這起刑案疑因家產分配問題引發嫌隙，進而釀成2人受傷衝突。警方當場逮捕涉案男子，後續全案依恐嚇罪嫌移請新竹地檢署偵辦。
