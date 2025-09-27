雲林消防戰力升級！虎尾高鐵分隊啟用 救助、人命搜救為任務

雲林縣消防局虎尾高鐵分隊啟用，未來以救助、人命搜救為重要任務。（記者黃淑莉攝）

雲林虎尾高鐵特定區因矽品等高科技產業設廠，住家、商店越來越多，雲林縣府斥資近億元設置高鐵消防分隊，今（27）日辦理廳舍啟用及分隊長謝國楨、義消分隊長林正和布達。雲林縣消防局長林文山表示，高鐵分隊位在雲林縣中心點未來支援鄰近各鄉鎮，以救助、人命搜救為重點，配置有最新裝備及器材。

高鐵分隊位在高鐵雲林站、台大醫院雲林分院虎尾院區附近，占地6000多平方公尺，新建廳舍為地上3層，硬體及設備共計近億元，全部由縣府自籌。

請繼續往下閱讀...

雲林縣副縣長謝淑亞指出，雲林這幾年的進步突飛猛進，尤其虎尾有矽品等高科技產業設廠，產業帶動人口進駐，消防量能也要同步提升，高鐵分隊設置是對縣民生命財產安全的最佳保障。

雲林縣議長黃凱、立委張嘉郡及虎尾鎮長林嘉弘也都表示，虎尾原只有一個消防分隊，離高鐵車程約10至15分鐘，高鐵特定區住戶、店家越來越多，高鐵分隊成立可縮短救災時間，不僅是一個消防分隊，更是守護地方的安全堡壘。

消防局長林文山表示，高鐵分隊裡面有先進裝備、器材，有水庫車、水箱車、32公尺雲梯車、救助器材車、化學車、無人機及救災機器人，未來著重救助及人命搜救，且位處全縣中心往西過吳厝橋可支援西螺、二崙，過雲禾橋可支援二崙、崙背，周邊也可支援土庫、斗南等地區，目前派15名消防人力，明年會再視人力狀況補充。

高鐵分隊配置有機器人，具有熱顯器、氣體監測，協助危險環境搶救。（記者黃淑莉攝）

雲林縣消防局高鐵分隊啟用。（記者黃淑莉攝）

高鐵消防分隊首位分隊長謝國楨（右）。（記者黃淑莉攝）

雲林縣副縣長謝淑亞授旗給高鐵義消分隊長林正和。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法