    首頁 > 社會

    假好心讓2女借住卻裝針孔偷拍洗澡 被判刑4月

    2025/09/27 13:59 記者林嘉東／新北報導
    新北市陳姓男子假好心讓2名女子入住他家，卻偷裝微型攝影機偷拍2人洗澡、如廁與更衣影像，新北地院判判處4月徒刑，得易科12萬元罰金，不得緩刑。示意圖。（情境照）

    新北市陳姓男子假好心讓2名女性友人借住，卻趁2女入住前，在浴室偷裝微型攝影機，偷拍2女如廁、更衣與洗澡時私密部位影像，其中1名女子發現後報案，警方搜扣陳手機查出他偷拍行徑。新北地院審理後，依陳男犯無故攝錄他人性影像罪判處4月徒刑。

    判決指出，29歲陳姓男子，去年9月同意讓2名女子借宿他三重區住處前，在浴室偷裝微型攝影機，攝錄2女如廁、更衣、沐浴等身體隱私部位性影像；未料，其中1名女子洗澡時意外發現攝影機，拿出記憶卡後報警，經警方搜索扣得陳手機後查出他偷拍行徑。

    法院審理時，陳坦承犯行，表示願意與對方和解，但遭到2女拒絕；法官審酌陳男破壞2女對他的信任，偷拍2女如廁、更衣與洗澡時私密部位影像，影響2女身心甚鉅，加上未獲2女原諒，依陳男犯無故攝錄他人性影像罪判處4月徒刑，得易科12萬元罰金，不得緩刑。

