洗車工無照酒駕「運兵車」撞死醫大生逃逸 被批冷血再延押2月

苗栗23歲吳姓洗車工無照酒駕網稱「運兵車」的豪華商旅車，高速闖紅燈撞死22歲陳姓醫大生後逃逸，案件審理過程中，被家屬痛斥是冷血殺人凶手，要求嚴懲，檢方依酒駕致死等罪嫌起訴吳後移審，台中地院裁定自10月6日起第2次延長羈押2月。

回顧案情，吳男今年3月8日在台中市KTV飲酒狂歡後，無照駕駛朋友的豪華商旅車上路，凌晨3點多行經西屯區黎明路三段、凱旋路口時，酒駕且高速闖紅燈，迎面碰撞正在外送的陳姓醫大生，猛烈撞擊導致陳男當場噴飛、機車幾乎全毀，傷勢極為嚴重，經送醫仍回天乏術。

吳男肇事非但沒有停車施救，反而加速逃逸，雖然其駕駛的車輛當場掉落前車牌，擋風玻璃也碎裂成蜘蛛網狀，仍不減他落跑的心態，最後在警方追緝與親友勸說下，才於清晨5點自行到派出所投案，經酒測，他呼氣酒精濃度高達0.37毫克，遠超過法定標準。

檢方偵辦後，認定吳涉犯「不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死」及「駕駛動力交通工具肇事致人於死而逃逸」等重罪，最重可處10年與7年徒刑，今年5月已起訴，並移審台中地院國民法庭審理。

合議庭認為吳男不僅酒駕致人於死，還在犯後選擇肇逃，顯示其規避刑責意圖明顯，若予以釋放，恐難以順利進行審理，近日裁定自10月6日起第2次延長羈押2個月。

