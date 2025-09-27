陽明交大退休教授疑遭大水冲走失聯 花蓮消防申請航空器搜尋

陽明交通大學退休教授高銘盛與妻子居住在花蓮光復鄉佛祖街，23日遇馬太鞍溪堰塞湖溢流，高銘盛疑遭大水冲走失聯，妻子逃至屋頂獲救。花蓮消防今天申請航空器，持續搜尋失聯者。（擷取自Threads）

陽明交通大學退休教授高銘盛與妻子居住在花蓮光復鄉佛祖街，23日遇馬太鞍溪堰塞湖溢流，高銘盛疑遭大水冲走失聯，妻子逃至屋頂獲救。花蓮消防今天申請航空器，持續搜尋失聯者。

66歲高銘盛取得台灣大學電機工程博士學位，隨後在交通大學電機工程系任教，在研究及教學方面投注心力、表現亮眼，曾獲獎肯定。高銘盛民國102年退休，隨後與家人移居花蓮。

請繼續往下閱讀...

高銘盛家屬回憶23日意外當天，高銘盛與妻子在家中，大水來得很快，水從後門衝進屋內，當時2人都在客廳，分別被冲出家門。高銘盛妻子緊抓電線桿並逃至屋頂，受困10多小時後獲救，全身滿是泥沙。她回憶當時聽到高銘盛大喊一聲「啊！」，之後就不見人影，懷疑丈夫遭大水冲走。

花蓮縣消防特搜大隊長簡弘丞告訴中央社記者，目前仍有數人失聯。因待確認地點靠近河堤，淤泥太深以致怪手也無法挺進，今天已經申請特戰航空器，希望藉由垂降至屋頂等方式，尋找入口查看屋內情況。

依中央災害應變中心資料，截至上午11時，死亡人數為15人，失聯計7人，共有80人受傷。

