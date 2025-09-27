律師透露車手頭「回報女朋友」洩行蹤 助詐團掌握偵查進度被判刑

律師徐姓男子涉在新竹地方法院外透露車手頭林男遭羈押的原因，法官以徐男犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處4月徒刑。（記者廖雪茹攝）

新竹地檢署偵辦詐欺案件，溯源追查到林姓男子是詐欺集團的車手頭，林被警方拘提後，不但他的友人黃姓男子涉嫌幫他湮滅證據，其委任律師徐姓男子更涉違反「偵查不公開」規定，竟大膽地在新竹地方法院外，口頭向黃男透露林男遭羈押的原因是「與女朋友的對話」，經黃男轉達之後，讓詐團上游得以知悉偵查進度，法官以徐姓律師犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處4月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，檢警偵辦詐欺案件溯源追查到林男為該詐團車手頭，唐男則是詐團水房負責人。警方去年8月14日近12點到林男居所執行拘提、搜索，查拘林男手機等證據。林男的黃姓友人卻在同日12點多，持用手機通訊軟體撥打另一人，提及一串5碼數字，語畢即掛斷電話，以此方式湮滅林男另件刑案證據。

判決書指出，林男被警方拘提後，詐團水房負責人唐男透過詐團成員陳男及黃男支付委任律師費。律師徐男竟利用辯護人於偵查中、羈押審查程序時獲悉不利被告事證的機會，於去年9月18日晚間7點30分許，在新竹地院外車道附近，口頭向黃男告知林男遭羈押的原因，提及林男扣案手機內林男與其女友的對話中，有講到大量現金解釋不清楚等偵查秘密，黃男隨即用手機通訊軟體打給陳男，轉述上情，陳男再傳送唐男，使唐男得以知悉偵查進度、檢警掌握的犯罪事證及蒐證方向，而妨害檢警偵查作為。

檢警溯源查獲唐男，從唐男扣案手機的對話紀錄，發現「工作他用黑莓機、已經請後台把全部清除了」、「他手機被還原、他做什麼一舉一動不是跟人員對話破功的、是他都回報他女朋友、工作全部換掉、因該他自己私人手機 跟他女友的對話」等涉及滅證、洩密內容，擴大偵辦後始查悉上情。

判決書指出，徐姓律師因湮滅證據等案件，經檢察官提起公訴。共同犯非公務員洩漏國防以外的秘密罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付20萬元。而黃男犯湮滅刑事證據罪及秘密罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。

