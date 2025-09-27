為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國道貨車自撞30歲駕駛左腳擦傷送醫 車流回堵400公尺塞車近3小時

    2025/09/27 12:11 記者洪美秀／新竹報導
    國道3號北107公里今天清晨發生小貨車自撞車禍車，30歲駕駛左腳擦傷送醫，現場雜物散落一地，車流回堵400公尺。（記者洪美秀翻攝）

    國道3號北107公里今天清晨發生小貨車自撞車禍車，30歲駕駛左腳擦傷送醫，現場雜物散落一地，車流回堵400公尺。（記者洪美秀翻攝）

    國道3號北上107.4公里內側今天上午7點多發生一起箱型貨車自撞車禍，年約30歲貨車駕駛自撞內側護欄後車頭整個凹陷，貨車上的物品及雜物則因撞擊力過大而散落一處，新竹市消防局與國道警察獲報前往處理與救護，30歲駕駛意識清楚，但自述頭部疼痛，左腳有擦傷，已送醫，車禍肇事原因還要釐清中。

    由於在清晨時段，且自撞後車上的雜物被噴出來散落在國道多個車道，也影響後方車流，國道警察聯繫工務段清理並進行車輛拖吊作業，但國道車流也受影響，回堵400公尺，塞車近3小時，上午10點多才排除。

    新竹市消防局表示，這起貨車自撞車禍共出動2車6人，30歲小貨車駕駛自撞內側護欄後，整個車頭前方凹陷，但駕駛意識清楚，自述頭部疼痛及左腳有擦傷，已由救護人員送醫。

    現場回報患者頭部疼痛，左腳擦傷，國道警察也聯繫工務段清理，並進行現場拖吊作業，因車禍造成的車流回堵約400公尺，僅維持外側一線道通行，並在上午10點多排除狀況，恢復車流。

    國道3號北107公里今天清晨發生小貨車自撞車禍車，30歲駕駛左腳擦傷送醫，現場雜物散落一地，車流回堵400公尺。（記者洪美秀翻攝）

    國道3號北107公里今天清晨發生小貨車自撞車禍車，30歲駕駛左腳擦傷送醫，現場雜物散落一地，車流回堵400公尺。（記者洪美秀翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播