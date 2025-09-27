國道貨車自撞30歲駕駛左腳擦傷送醫 車流回堵400公尺塞車近3小時

國道3號北107公里今天清晨發生小貨車自撞車禍車，30歲駕駛左腳擦傷送醫，現場雜物散落一地，車流回堵400公尺。（記者洪美秀翻攝）

國道3號北上107.4公里內側今天上午7點多發生一起箱型貨車自撞車禍，年約30歲貨車駕駛自撞內側護欄後車頭整個凹陷，貨車上的物品及雜物則因撞擊力過大而散落一處，新竹市消防局與國道警察獲報前往處理與救護，30歲駕駛意識清楚，但自述頭部疼痛，左腳有擦傷，已送醫，車禍肇事原因還要釐清中。

由於在清晨時段，且自撞後車上的雜物被噴出來散落在國道多個車道，也影響後方車流，國道警察聯繫工務段清理並進行車輛拖吊作業，但國道車流也受影響，回堵400公尺，塞車近3小時，上午10點多才排除。

新竹市消防局表示，這起貨車自撞車禍共出動2車6人，30歲小貨車駕駛自撞內側護欄後，整個車頭前方凹陷，但駕駛意識清楚，自述頭部疼痛及左腳有擦傷，已由救護人員送醫。

現場回報患者頭部疼痛，左腳擦傷，國道警察也聯繫工務段清理，並進行現場拖吊作業，因車禍造成的車流回堵約400公尺，僅維持外側一線道通行，並在上午10點多排除狀況，恢復車流。

