陽明交大退休教授高銘盛列失聯名單 師生集氣盼奇蹟出現

陽明交大退休教授高銘盛在花蓮馬太鞍堰塞湖潰流災情的失聯名單中，家人與師生在網路串聯協尋，祈求奇蹟出現。（取自網路Threads）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰流災情慘重，已知造成15人死亡，多人仍失聯，其中陽明交大退休教授高銘盛也在失聯名單中，家屬及師生這幾天已在網路串聯協尋，但失聯4天至今無消息，在教師節前夕傳來高銘盛失聯協尋的消息，師生都很難過，也集氣祈禱，希望奇蹟出現。陽明交大校方表示，目前狀況不明，校方已與家人聯繫，表達關心。

據悉，高銘盛1990年取得台灣大學電機工程博士學位，並進入交大電機工程系任教，曾赴瑞士聯邦理工學院和新加坡南洋理工大學從事研究工作，並於國際知名期刊與會議上發表10篇光纖通訊領域相關的論文。

請繼續往下閱讀...

2000年獲交大第一屆傑出教學獎肯定。且專攻電磁波領域，研究成果卓越，個性溫和，深受學生敬愛。有學生在網路發文提到，曾在交大的口試中，因為多數學生都填喜做研究等資訊，只有他填唱歌，沒想到高銘盛請他唱首歌，當時他清唱了一首歌後，心情變得很輕鬆，而高銘盛還幽默地說「這不算在加分題中」喔，讓學生對高銘盛印象深刻，更體驗高銘盛會在乎學生的心情，並適時提供協助，讓其在口試過程中變得輕鬆些。

此外，高銘盛曾獲國科會支持到瑞士進行為期1年的研究，讓他從專注於論文領域發表，轉而關心與人類社會與生活環境的關聯性。高銘盛2013年退休後便與家人移居花蓮，而花蓮馬太鞍堰塞湖潰流發生後，高銘盛的家人也未與他取得聯繫，家人很擔憂，在網路發協尋訊息，而師生獲悉後也在網路上串聯及傳遞協尋訊息，並集氣禱告，祈有奇蹟出現。

陽明交大退休教授高銘盛在花蓮馬太鞍堰塞湖潰流災情的失聯名單中，家人與師生在網路串聯協尋，祈奇蹟出現。（取自網路Threads）

陽明交大退休教授高銘盛在花蓮馬太鞍堰塞湖潰流災情的失聯名單中，家人與師生在網路串聯協尋，祈奇蹟出現。（取自網路Threads）

陽明交大退休教授高銘盛在花蓮馬太鞍堰塞湖潰流災情的失聯名單中，家人與師生在網路串聯協尋，祈奇蹟出現。（取自網路Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法