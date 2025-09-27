宜蘭南方澳漁港停泊漁船冒黑煙 疑引擎室悶燒釀禍

南方澳「宏益福628號」漁船，冒出大量濃煙並散發異味，疑似發生船舶火警。（民眾提供）

宜蘭蘭陽媽祖文化節昨在南方澳展開3天海陸遶境，百餘艘漁船加入海巡後，晚間驚傳有漁船冒濃煙，還散發刺鼻味，海巡署發現後立即通報警消，疑似是引擎室悶燒釀禍，船員在岸巡人員協助下緊急切斷電源，消防人員到場也針對引擎室灌救，最後幸無人員傷亡，財損尚待統計。

海巡署北部分署第一岸巡隊蘇澳安檢所人員，昨晚7點多在南方澳漁港執行巡邏勤務時，發現停泊的「宏益福628號」漁船，冒出大量濃煙並散發異味，疑似發生船舶火警，緊急上船協助滅火。

岸巡人員初判濃煙來自引擎室，疑似有悶燒狀況，船體不斷竄出濃煙，現場氣味刺鼻，隨即通報南興安檢所及南方澳消防分隊等單位到場支援，並協助船員趕緊切斷電源。

岸巡也持續在場戒護，協助疏導周邊人員與車輛，並提醒鄰近漁船船主做好防護，避免遭火勢擴大波及，消防人員抵達後，隨即佈水線與泡沫設備，針對引擎室進行降溫滅火，所幸順利獲得控制、無人員傷亡；至於漁船財損，船主仍在評估。

南方澳有漁船冒濃煙，警消到場灌救。（民眾提供）

南方澳有漁船冒濃煙，海巡、警消在場戒護。（民眾提供）

