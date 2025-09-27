離婚不到9月與「小三」結婚生女 前妻獲判賠30萬

情境照

郭姓女子與簡姓前夫結婚7年生1女兒，去年3月間協議離婚，未料，2人離婚不到9個月，簡男就與新婚妻子楊女生下1女，前妻推算楊女受胎期間是在她與前夫婚姻存續中，向2人連帶求償80萬元精神慰撫金。新北地院法官依簡、楊2人女兒出生證明書記載出生日與懷孕週數推算，認定簡與楊女外遇後生女，判簡、楊須賠償郭女30萬元精神慰撫金。

郭女起訴說，他與簡姓前夫2017年婚後育有1女，去年3月18日與前夫協議離婚後，前夫不到1 個月，於去年4月8日與楊女結婚；未料，楊女年底12月16日就為前夫生下1女；她推算楊女受胎期間是在她與前夫婚姻存續中，依前夫與楊女共同侵害她配偶權益，向2人連帶求償80萬元精神慰撫金。

簡則抗辯稱，雖說女子懷胎10月，但每個女性生理不同，以週數回推受孕哪個時間點受孕，並不準確，前妻無法證明楊女是在哪個時間點受孕，因此向她與楊女求償80萬元，並無理由。

不過法官依民法第1062條第1項規定：「從子女出生日回溯第181日起至第302日止，為受胎期間。」回溯第181日起至第302日止即為113年2月18日至113年6月18日間之某日，依2人女兒出生日「民國113年12月16日」，與出生證明書記載「懷孕週數滿39週6天」，往前回推39週6天，推知受胎時間為去年3月12日，因此認定簡男在與前妻婚姻存續中與楊女發生外遇後生女，共同侵害郭女的配偶權。

判決指出，簡男以女性因個別生理不同，以週數回推性行為發生日不準確，但未提出任何證據佐證，判簡男敗訴，須賠償前妻30萬元精神慰撫金。

