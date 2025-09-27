為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中19歲男夜唱酒駕撞2車 滿臉血呆坐路旁

    2025/09/27 10:53 記者許國楨／台中報導
    白色轎車自撞路旁兩輛小貨車。（民眾提供）

    白色轎車自撞路旁兩輛小貨車。（民眾提供）

    台中市19歲涂姓男子與朋友夜唱飲酒，一直喝到今天清晨，開車返家途中，不僅在北區連撞路邊兩輛小貨車，自己也因猛烈撞擊當場鼻血直流、滿臉是血呆坐路旁，警方獲報趕抵，發現他酒測值高達0.74毫克，遠超法定標準，當場依公共危險罪嫌將他送辦，讓這場「夜唱後的酒駕返家路」，害己又害人。

    這起事故發生在今天清晨6時29分，地點位於北區育德路上。據調查，涂男自華中街沿育德路往篤行路方向行駛，疑分心邊看導航邊開車，加上酒精影響判斷力，整輛車突然失控向右偏移，先後撞擊兩輛停放在路旁、未發動的小貨車，所幸當時車內都沒有人，沒有釀成更嚴重的人員傷亡。

    但涂男所駕駛的白色豐田轎車車頭毀損，保險桿碎裂脫落、燈組被撞得稀巴爛，金屬外殼扭曲凹陷，冷卻水疑似外漏，在柏油路上留下一灘痕跡，因撞擊力道大，讓涂男猛然往前，鼻子直接撞上方向盤，整張臉滿是鮮血，警方獲報趕抵時，他神情恍惚地坐在路旁，經詢問才知道流血只是鼻樑受傷，未送醫。

    涂男自稱，稍早與朋友在南屯區唱歌飲酒，直到清晨才散場，心存僥倖自行開車返家，警方現場對他施以酒測，數值0.74毫克，足以讓他失去駕駛判斷能力，詢後除依公共危險罪嫌送辦，後續將持續調閱周邊監視器，釐清案情。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    白色轎車車頭受損嚴重。（民眾提供）

    白色轎車車頭受損嚴重。（民眾提供）

