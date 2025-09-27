馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災 花蓮地檢署今早完成15具遺體相驗

花蓮地檢署和支援單位，今天在家屬配合下，已完成15具大體相驗。（花蓮地檢署提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日潰流，大水沖進光復鄉造成嚴重死傷，花蓮地檢署及支援的臺北、基隆、宜蘭地檢署檢察官，持續在花蓮縣瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所進行司法相驗及調查工作。截至今日上午9時，15具遺體全數完成相驗並已確認身分。

花蓮地檢署指出，犯罪被害人保護協會臺灣花蓮分會持續派駐在瑞穗鄉生命紀念園區，協助罹難者家屬提供心理支持及必要的經濟協助；從事餐飲業多年的馨生人曾先生對於災民的困境感同身受，除進入災區提供食物烹煮服務外，亦捲起袖子、拿起圓鍬動手剷除淤泥，協助災民重建家園，希能為災區奉獻一己之力。

花蓮地檢署表示，臺灣更生保護會花蓮分會結合更生商家潘先生前進災區提供關懷服務，主愛之家也全數動員安置的更生個案投入淤泥清除與環境整理工作，以實際行動支持救災，期盼能傳遞愛與希望予困境中之災民，讓社區重新燃起力量。

花蓮地檢署連繫主愛之家等單位，協助家屬進行災後復原。（花蓮地檢署提供）

