    首頁 > 社會

    泰男缺錢賣台男非制式槍枝 判刑7年6月、4年並驅逐出境

    2025/09/27 10:31 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉縣警方去年4月查獲泰籍男子噴尼瓦涉販毒案，循線追查他因缺錢，向泰籍男子吳金隆買了非制式手槍、子彈，轉賣給台籍林姓男子，經鑑定槍枝具殺傷力。嘉義地方法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判決吳金隆、噴尼瓦各處7年6月、4年有期徒刑，併科罰金12萬元，可易科罰金，執行完畢或赦免後，驅逐出境；林男判刑5年4月，併科罰金8萬元，可易科罰金，全案可上訴。

    檢警調查，吳金隆2023年4月向賣家「瓦山」購得非制式手槍、子彈，又向另名賣家「李長城」購買空包彈、喜得釘，因缺錢花用，同年8月在台南市將非制式槍彈以2萬5000元賣給噴尼瓦，噴尼瓦沒錢向吳賒帳，隨即找有意購買手槍的林男轉賣，2人還在嘉義縣某公司前面交，噴尼瓦再將所得2萬5000元給付給吳金隆，警方去年獲知，循線在林男民雄鄉居所查獲該批槍彈。

    檢警通知吳金隆、噴尼瓦、林男到案說明，3人坦承不諱，供稱持有槍彈時間都不長，也都沒有使用或擊發。吳金隆、噴尼瓦2人辯稱純收藏用，林男還說，因好奇才買槍彈，從未把槍帶出門過，請求減刑。

    承審法官認為，3人販賣具殺傷力非制式槍彈，雖犯行無特殊原因及環境，然而會對人的身體、生命及社會治安構成重大潛在危害，減刑無據。

