見妻與小王先後進汽車旅館 協議離婚......成了、求償120萬......敗了

彰化縣顏男懷疑老婆與一名貨車司機有染，自己拋下工作，經常跟蹤太太行蹤，前年11月25日他埋伏彰化一間汽車旅館外，見太太與「小王」先後進入汽車旅館，怒不可遏，決定跟太太辦離婚，並依此證據到法院向「小王」索賠120萬元的民事賠償，不過審理的法官認為，光憑2人進入汽車旅館尚無法證明有姦情，因此判人夫敗訴。

顏男與太太14年前結婚，兩人育有2子，原本非常恩愛，但2年前顏男發現妻子經常外出，還經常夜宿外面不歸，他展開跟蹤，發現太太跟擔任貨車司機的黃男關係不尋常。離婚的關鍵在於，人夫目睹太太把機車停在汽車旅館外面，再步行入內，隨著王男在貨車也開入汽車旅館內，人夫認定兩人在裡面「開房間」，並旅館外拍照存證，太太回家來，兩人為此吵架，雙方協議離婚。事後憑此證據向「小王」索賠120萬元。

人夫在法庭上堅稱，太太跟黃男就是進汽車旅館開房間，「在裡面能做什麼？」被告與他的太太過從甚密，已逾越男女分際，公然上汽車旅館，「太太被人睡免錢」，讓他痛苦萬分。

黃男否認跟人妻有姦情，也不知道對方已婚，強調兩人只是朋友關係，從未一起去過汽車旅館，也未曾發生性關係或任何親密行為，他不否認當天開車進汽車旅館，但反問顏男「你有看到我跟你太太進入房間嗎？」顏男當庭語塞。

法院在審理後，逐一檢視顏男提出的各項證據，發現汽車旅館的影片無法確認貨車的駕駛黃男，也無法證明影片中的女性就是原告的太太，此證物不足以證明被告侵害配偶權的行為，因此判人夫敗訴。

