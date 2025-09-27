引狼入室 母聘老師到家裡家教酒後竟對女兒伸狼爪

台北市某國中宋姓代理教師去年暑假期間到未成年女學生家中家教時，被控在與女學生飲酒後，不僅環抱女學生，摸女學生肚子、臉頰，還想親吻女學生。新北地院審理後，法官審酌沈男已賠償女學生家屬，並達成和解，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪處8月徒刑，緩刑3年。緩刑期間付保護管束。

判決指出，宋姓老師去年8月19日晚間9時許，在女學生新北市新莊住處替女學生家教時，與女學生一起飲酒後，突然環抱女學生、摸女學生肚子與臉頰，還試圖親吻女學生。女學生母親察覺當晚情緒不穩，追問才知女兒被宋男強制猥褻得逞，報警提告。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，女學生被宋男猥褻後，隔天凌晨傳訊息給友人「我老師今天喝醉酒、然後一直摸我、他還親我……我把嘴挪開但他還親我臉、還一直捏我肚子」。女學生也傳訊息給宋男質問，宋男原回覆「對不起我今天有點暈」，但之後刪除訊息，企圖湮滅證據。據指出，台北市政府教育局獲知後啟動調查，去年底在調查認定性別事件屬實後不予續聘。

檢方調查時，宋否認犯行，但檢方仍依2人對話紀錄，認定宋男涉犯強制猥褻罪，今年3月間依宋男涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法成年人故意對少年犯強制猥褻罪起訴。

法院審理時，宋坦承犯行，賠償女學生，並與女學生母親達成和解，女學生也願意法官給與宋男緩刑機會。法官考量宋男與女學生母親已達成和解，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判處8徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法