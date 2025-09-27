為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「音浪太強 沒注意到」？台中男撞3機車 落跑5小時被揪出戳破藉口

    2025/09/27 09:59 記者許國楨／台中報導
    白色轎車連撞路旁機車後落跑。（民眾提供）

    白色轎車連撞路旁機車後落跑。（民眾提供）

    「音浪太強」竟成肇逃理由！台中市羅姓男子前天清晨開車連撞3輛機車後落跑，本以為天還沒亮沒人會發現，卻被警方調閱監視器迅速鎖定，不到5小時，警方就找到這位「甩鍋式駕駛」，當場戳破他「車內音樂聲太大，沒注意到」的藉口，最後依規定舉發肇逃行為，還要面臨吊扣駕照處分。

    事件發生在東區精武東路，32歲林姓男子前天上午9時許準備出門，卻發現機車滿身傷痕，旁邊另外兩輛機車也遭殃，其中一輛更倒在地上，而肇事者不僅沒留聯絡方式，還揚長而去，讓車主只能報警求助。

    第三分局交通分隊警員許朝翔獲報展開「影像追擊戰」，在熱心住戶提供的監視器畫面裡，清楚看到一輛白色轎車於當天清晨5點多行經該路段時，擦撞3輛機車後徑自開走，警方馬上根據車牌「以車追人」，不到5小時就鎖定肇事車輛，通知34歲羅姓駕駛到案說明。

    勘驗結果不言自明，羅男車身布滿擦撞痕跡，根本無從抵賴，但面對鐵證，他卻辯稱「因為車內音樂聲太大，沒注意到擦撞」，對於疏忽基本「看路」義務避重就輕。

    警方依《道路交通管理處罰條例》第62條舉發他的肇事逃逸行為，並協助3位受害車主處理後續理賠。警方也再次提醒，車禍不分大小，都應立刻報警並留在現場，否則一旦落跑，除了罰鍰1千到3千元，還會被吊扣駕照1到3個月，得不償失。

    共3輛機車遭波及。（民眾提供）

    共3輛機車遭波及。（民眾提供）

    白色轎車上都是擦撞痕跡。（民眾提供）

    白色轎車上都是擦撞痕跡。（民眾提供）

