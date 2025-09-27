退休婦加入「長青學苑」群組想過多元生活 教投資虛幣遭詐480萬

警方逮捕蔡姓車手。（記者劉慶侯翻攝）

剛退休的65歲葉姓婦人為豐富退休後的生活，在網路上加入「長青學苑」LINE群組，結果掉入陷阱，群組是詐騙集團創立，並以投資「高報酬」虛擬貨幣為詐術，慫恿她向假幣商進行3次現金面交泰達幣，後因無法出金，向警方諮詢方才初醒，但已共損失480萬元。日前對方又想訛詐她加碼投資，警方埋伏逮獲取款的姓車手。將溯源追查幕後集團中。

警方表示，平時有在接觸網路聊天平台的葉婦發現有所謂的「長青學苑」LINE群組，可提供多元課程學習，於是退休的她便詢問申請加入。不料此後對方卻教導她投資虛擬貨幣，陸續誘騙她和詐團扮演的幣商交易3次，付出高達480萬元。直到對方一直未依承諾交付利息出金，她才查覺有異。

北市警中正二分局思源街派出所日前接獲報案後立即組成專案小組偵辦，得知食髓知味的詐團又要求葉婦加碼37萬元，警方於是和葉婦配合，終於在面交地點趁蔡姓男車手正與葉婦接觸並收取款項時，將對方逮捕。

警方調查，蔡嫌是在網路應徵工作，受公司委託前來向葉婦收取兌換虛擬貨幣款項，否認是詐欺集團車手，但警方在現場查扣工作機及點鈔機等相關證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪移台北地檢察署偵辦。

警方表示，切勿輕信來路不明的投資管道，所謂「股票投資名師」、「虛擬貨幣投資」或「飆股社團」等廣告或社團群組的投資資訊，民眾參與投資應透過合法之證券交易所或銀行，避免受騙，若有接獲要求提供帳戶、匯款或交付現金等情況，均應小心查證，可透過撥打110及165服務專線請求協助。

