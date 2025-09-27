你的喜帖是我的請帖！前女友闖戶政事務所「搶婚」 帶走新郎不讓他結婚

張姓女子不讓前男友結婚，竟闖戶政事務所「搶婚」。示意圖（資料照）

張姓女子和前男友大壯（化名）分手後，一直想挽回他的心，她得知大壯有了新戀情，又即將與新歡步入禮堂，竟跑去戶政事務所「搶婚」，拉走大壯阻止他和新歡登記結婚，大壯被張女拉回家後，張女又搶走大壯的手機不讓他對外連絡，大壯無奈報警，張女被依強制罪判拘15日，得易科罰金。

判決指出，張女與大壯曾是友人稱羨的一對佳偶，兩人同居多年後未修成正果，反而落得分手下場；但張女不甘多年的感情打水漂，一直試著挽回大壯，但落花有意流水無情，大壯仍另結新歡，讓張女飽受相思之苦。

今年3月21日下午2點多，大壯帶著新歡到戶政事務所登記結婚時，張女得知後，急忙跑去戶政事務所阻擾，並當著新娘和親友的面將大壯拉走；大壯被張女拉回家後，張女苦苦哀求大壯再給她機會，並強行抓取大壯的雙手攻擊她自己，甚至還搶走大壯手機不讓他跟外界連絡，大壯無奈只好報警求助。

高雄地方法院審理時，張女坦承犯行，法官認為張女身為智識成熟的成年人，不思以理性、和平方式解決問題，反而強迫手段侵害大壯權益，所為實有不當，因此依強制罪判拘15日，得易科罰金，可上訴。

