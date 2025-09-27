為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    你的喜帖是我的請帖！前女友闖戶政事務所「搶婚」 帶走新郎不讓他結婚

    2025/09/27 09:53 記者黃佳琳／高雄報導
    張姓女子不讓前男友結婚，竟闖戶政事務所「搶婚」。示意圖（資料照）

    張姓女子不讓前男友結婚，竟闖戶政事務所「搶婚」。示意圖（資料照）

    張姓女子和前男友大壯（化名）分手後，一直想挽回他的心，她得知大壯有了新戀情，又即將與新歡步入禮堂，竟跑去戶政事務所「搶婚」，拉走大壯阻止他和新歡登記結婚，大壯被張女拉回家後，張女又搶走大壯的手機不讓他對外連絡，大壯無奈報警，張女被依強制罪判拘15日，得易科罰金。

    判決指出，張女與大壯曾是友人稱羨的一對佳偶，兩人同居多年後未修成正果，反而落得分手下場；但張女不甘多年的感情打水漂，一直試著挽回大壯，但落花有意流水無情，大壯仍另結新歡，讓張女飽受相思之苦。

    今年3月21日下午2點多，大壯帶著新歡到戶政事務所登記結婚時，張女得知後，急忙跑去戶政事務所阻擾，並當著新娘和親友的面將大壯拉走；大壯被張女拉回家後，張女苦苦哀求大壯再給她機會，並強行抓取大壯的雙手攻擊她自己，甚至還搶走大壯手機不讓他跟外界連絡，大壯無奈只好報警求助。

    高雄地方法院審理時，張女坦承犯行，法官認為張女身為智識成熟的成年人，不思以理性、和平方式解決問題，反而強迫手段侵害大壯權益，所為實有不當，因此依強制罪判拘15日，得易科罰金，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播