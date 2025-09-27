手搖飲太好喝？泰籍旅客誤將手機當垃圾丟 捷警一波三折助尋回

捷警蘇楷富到場協助泰籍旅客尋獲手機。（記者劉慶侯翻攝）

一對泰國籍情侶日前來台自由行，在龍山寺觀光後準備進站搭乘捷運時，驚覺手機不翼而飛焦急求助。經捷警到場協助一路追查，結果發現是對方丟垃圾時將手機一併丟在垃圾箱內，最終在垃圾集中場順利尋回手機。

捷運警察隊第四分隊警員蘇楷富執行守望勤務時，接獲通報有旅客遺失手機。經前往了解，是一對泰籍旅客來台自由行，上午前往龍山寺觀光，行程結束進站欲搭乘捷運時，翻找口袋驚覺手機遺失，神情相當焦急。

蘇員先行安撫旅客情緒，但因語言不通，於是透過手機翻譯軟體耐心陪同對方回想相關的時間線，同時調閱監視器畫面，查看旅客進、出站情形，發現對方進站時手上並未持有手機，經旅客回想，最後一次使用手機是在站外購買飲料時。捷警立即陪同前往該店家詢問，惟未找到遺失物。

後來這對情侶想起進站後曾將飲料丟入垃圾桶，蘇員研判手機極有可能隨飲料一起被丟入，隨即前往現場垃圾桶翻找，但經檢視仍未見手機蹤影。蘇員員只得聯繫清潔人員前往垃圾集中處協助搜尋。經過一番翻找，手機終於在集中場的垃圾袋內被發現，兩人手機失而復得，向員警連聲致謝，讓後續的旅程能順利進行。

捷警隊表示，民眾搭乘捷運時應將隨身物品保持在視線範圍內並隨時留意，以防遺失。若不慎遺失物品，切勿慌張，應立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110報案，捷運警察將即刻前往提供協助。

