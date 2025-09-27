為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中士班長忘繳49枚空包彈 怕被駡竟「挖洞埋起來」

    2025/09/27 09:05 記者黃佳琳／高雄報導
    郭姓中士班長忘繳子彈，伯被駡竟挖洞埋起來。（資料照）

    郭姓中士班長忘繳子彈，伯被駡竟挖洞埋起來。（資料照）

    澎湖防衛指揮部步兵營郭姓中士班長到陸軍步兵訓練指揮部受訓，他忘了把49枚空包彈上繳，擔心被駡竟直接挖了個坑洞埋起來，過程被同袍直擊檢舉，郭姓中士被法官依侵占軍用武器或彈藥以外之軍用物品罪判刑6月，另宣告緩刑2年。

    判決指出，2023年12月，郭姓中士班長從澎湖到高雄鳳山步訓部受訓，隔年6月6日受訓完，應該要把手上持有的空包彈和彈匣繳回，但郭姓中士忘了繳，又看到一起來受訓的陳姓士官（不起訴處分）也忘了繳回彈匣和空包彈，於是他把空包彈退出彈匣，僅繳回彈匣，再把自己和陳姓士官的空包彈置於彈匣回收袋內。

    郭姓中士A走空包彈後心裡愈來愈不安，他擔心東窗事發自己會完蛋，但他又不敢「坦白從寬」，竟心生一計，跑去步訓部東山教練場野外鋼棚處，挖了一個洞將49枚空包彈埋進去，本以為神不知鬼不覺，沒想到挖洞埋彈被同袍看在眼裡向上級舉報。

    高雄地院審理時，郭姓中士坦承犯行，法官念他沒有把空包彈攜離營地另為藏放，更未持空包彈用於其他犯行，尚無嚴重危害軍事安全之虞，其敗壞軍紀之程度及對軍事戰力的影響均難認情節重大，因此依侵占軍用武器或彈藥以外之軍用物品罪判刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑2年，應向公庫支付10萬元，及接受法治教育3場次，可上訴。

