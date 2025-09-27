為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    假觀光真犯罪 警當場擊落大馬車手！

    2025/09/27 08:42 記者劉慶侯／台北報導
    警方查獲馬來西亞籍林姓車手。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲馬來西亞籍林姓車手。（記者劉慶侯翻攝）

    20歲馬來西亞籍林姓男子，利用凌晨時分在北市重慶北路上的便利超商不斷提領現金，結果被巡簽超商勤務的員警發現，在他身上搜出6張來源不明的提款卡及手機1支等證物，警方先將林嫌移送法辦，並根據查扣手機等資料溯源追查幕後犯罪集團中。，

    北市警大同分局延平派出所警員蔣政恩、吳昀蓁，是前日深夜時段執行巡邏超商簽到勤務時，行經大同區重慶北路2段上的便利商店時，發現一名年輕男子神情緊張、一再操作自動提款機，行為詭異，便主動上前盤查。

    警方查證中，發現這名林姓男子是兩天前才來台旅遊遊客，但卻持有多張台灣國民的提款卡，員警當場識破，查扣現金新臺幣7700元、提款卡6張及手機1支等證物。全案訊後將林嫌依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦，

    警方表示，近期詐欺集團常利用外籍人士來臺領錢，企圖規避查緝。同時也提醒民眾切勿將個人帳戶、提款卡或金融資料交予他人使用，以免成為詐騙共犯。如發現可疑情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    員警查扣現金新臺幣7700元、提款卡6張及手機1支等證物（記者劉慶侯翻攝）

    員警查扣現金新臺幣7700元、提款卡6張及手機1支等證物（記者劉慶侯翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播