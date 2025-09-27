假觀光真犯罪 警當場擊落大馬車手！

警方查獲馬來西亞籍林姓車手。（記者劉慶侯翻攝）

20歲馬來西亞籍林姓男子，利用凌晨時分在北市重慶北路上的便利超商不斷提領現金，結果被巡簽超商勤務的員警發現，在他身上搜出6張來源不明的提款卡及手機1支等證物，警方先將林嫌移送法辦，並根據查扣手機等資料溯源追查幕後犯罪集團中。，

北市警大同分局延平派出所警員蔣政恩、吳昀蓁，是前日深夜時段執行巡邏超商簽到勤務時，行經大同區重慶北路2段上的便利商店時，發現一名年輕男子神情緊張、一再操作自動提款機，行為詭異，便主動上前盤查。

警方查證中，發現這名林姓男子是兩天前才來台旅遊遊客，但卻持有多張台灣國民的提款卡，員警當場識破，查扣現金新臺幣7700元、提款卡6張及手機1支等證物。全案訊後將林嫌依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦，

警方表示，近期詐欺集團常利用外籍人士來臺領錢，企圖規避查緝。同時也提醒民眾切勿將個人帳戶、提款卡或金融資料交予他人使用，以免成為詐騙共犯。如發現可疑情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

員警查扣現金新臺幣7700元、提款卡6張及手機1支等證物（記者劉慶侯翻攝）

