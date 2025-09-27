新竹性侵前科犯出獄持續犯案，三少女慘遭性侵猥褻。（情境照）

有多次妨害性自主前科的男子焦群祐，假釋出獄後仍不悔改，持續經由手機遊戲認識3名未成年少女，最年輕才13歲，將其約出後趁機性侵或強制猥褻，新竹地院將他判刑8年6月。

法官調查，去年5月焦男經由手機遊戲結識17歲小如（化名），隨即邀約見面，開車載往竹縣湖口鄉看夜景，再前往竹市南寮漁港散步，期間焦男拉手、靠在她肩膀上，並對她公主抱，藉機肢體親密接觸。當晚11點送小如回竹北時，在車上強行將手伸入小如褲子內指姦得逞，事後小如下車自行走到附近的竹北派出所報案。

請繼續往下閱讀...

事後焦男聲稱沒有違反小如意願，但小如說當時焦男突然很強硬用手往她褲子裡鑽，伸進私密處抽插，因為他力氣很大小如無法制止，就大喊「你這是在強姦！」但焦男不停手反而脫她褲子，那時她手機在跟朋友通話，她開擴音，電話那頭的朋友說「你們在幹嘛？」，焦男才停止動作，竟說「妳就這麼不願意跟我做嗎！他沒有脫褲子，不算強姦！」當下小如生氣緊張害怕，趕緊跳下車直奔派出所報案。

2個月後，焦男從網路遊戲認識13歲小美（化名），去年9月開車到竹市某安親班附近，搭載小美在新竹地區繞，趁機撫摸大腿，去年10月要求小美幫他打手槍，去年11月邀小美在竹市某國小見面，2人翻越圍牆進入校內無障礙廁所，焦男要求口交打手槍，再動手脫去小美褲子性交得逞。

焦男辯稱去無障礙廁所是為了上大號，且小美也跟著進去廁所玩手機，法官認為，實在難以想像小美有何必要跟著進去，此辯解嚴重悖於一般常人經驗法則，令人匪夷所思。

焦男去年12月間經由手機遊戲結識14歲小雯（化名），今年1月見面時，在車上以過新年發紅包為由給她600元，強行抱住她，將身體壓在小雯身上，並試圖脫下她口罩強吻，過程中小雯一再推拒，焦男置之不理，將手伸褲子內，隔著內褲及衛生棉撫摸下體猥褻得逞。

焦男仍稱並無違反小雯意願，然而法官發現事後小雯跟同學說「我現在滿臉無語，很恐怖」、「我現在就覺得很恐怖你知道嗎，我現在很無助」，在在顯示她在車上係陷於難以求助、恐懼之處境。

法官調查，焦男因姦淫幼女罪於105年判刑2年，當年又因性侵少女判刑3年2月。107年因與未滿16歲少女性交分別判刑7月、9月，合計執行有期徒刑6年1月，於111年2月假釋出監。

法官審酌焦男明知小美未滿14歲，正處於身心與人格發展重要階段，就兩性關係仍處於懵懂狀態，竟與對其猥褻、性交，所為甚屬不該；又對其他二女分別為強制性交、強制猥褻犯行，使二女陷於難以求助且恐懼處境，身心受有極大傷害，犯罪所生危害甚鉅，最後依成年人故意性侵少女罪判刑8年6月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法