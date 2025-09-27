為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    卡拉OK夢碎小北商場 租客砸錢裝潢卻敗訴收場

    2025/09/27 05:53 記者王捷／台南報導
    楊姓女子承租小北商場攤位經營卡拉OK遭禁止，主張房東未告知限制請求賠償50萬元，但未能舉證證明，台南地院認無債務不履行情事，二審駁回上訴，全案確定。（記者王捷攝）

    因為新光三越小北門店開幕，連動小北商圈，不過楊姓女子之前租小北商場攤位經營卡拉OK卻遭禁止，主張王姓房東未告知限制，請求損害賠償50萬元，但因未能提出有效證據，二審台南地方法院民事合議庭仍判她敗訴。

    楊女原在2022年8月與王男簽約，租下小北商場B18攤位，月租金8千元並繳交押金1萬6千元，隨即投入裝潢與設備，準備經營卡拉OK店。不料商場隔日即通知不得營業，後續更因稽查而停業3個月，楊女主張因此損失逾百萬元，遂訴請房東賠償50萬元。

    王男則反駁，商場早已明文禁止八大行業，他也提供市府資料，提醒若要經營應以餐飲附設卡拉OK方式合法登記，但楊女卻以「未分類其他娛樂休閒服務」登記，違反規範，導致自身無法營業。他強調責任不在房東，且檢方先前對楊女指控詐欺一案已作成不起訴處分。

    法院審理認定，商場切結書確有「不得經營八大行業」的規定，其中包含視聽歌唱業，而楊女經營的卡拉OK即屬此類。雖她辯稱房東允諾可經營，但未能提出具體證據證明，反而有對話紀錄顯示王男曾提醒相關限制，法院因此認為並無契約債務不履行或詐欺情事。

    最終，法院駁回上訴，維持一審判決，判楊女敗訴，並須負擔訴訟費用。

