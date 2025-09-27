為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中21歲女恐遭虎媽拘禁致死 疑高中室友透露悲慘遭遇

    2025/09/27 06:07 記者張軒哲／台中報導
    大甲一處集合式住宅發生一起女子遭母親拘禁死亡案件。（記者張軒哲攝）

    大甲一處集合式住宅發生一起女子遭母親拘禁死亡案件。（記者張軒哲攝）

    首次上稿 09-26 23:35
    更新時間 09-27 06:07

    台中市大甲區雁門路一處集合式住宅，25日傳出一名21歲陳姓休學生在家中死亡案件，由於陳女身材枯瘦，死在床上，母親詹女涉嫌拘禁女兒凌虐致死遭收押。死者高中同學今夜在臉書哀悼，也透露她的東西全部都來自於姊姊用剩的，高中住校期間一個禮拜的生活費只有100元。

    1週生活費僅100元 學校掃地換隔天早餐

    陳女生前就讀一所完全中學高中部，女網友今晚在臉書貼出與死者合照，及一張死者就讀休學前手寫卡片。女網友表示，「死者是高中室友同班同學，室友都知道她的家庭狀況，也都會分享吃的、用的東西，甚至床墊也給她一個，一個禮拜生活費她媽媽只給100元，學校福利社阿姨也讓她用掃地，換取明天一份免費早餐，大家很早就告訴她，媽媽這樣是不對的，但是她已經不敢反抗媽媽了。

    網友表示，死者在家要一直刷廁所，導致腳一直泡在水裡有香港腳，寒暑假放完回到學校，她都會變的很消瘦。她媽媽在高中時只來過學校一次，來的原因是為了強制幫她辦休學，即便跟室友們還有幾位老師覺得很不捨，但她媽媽堅決要辦。高中時她沒有手機，學校說可以給她一個平板使用，她媽媽也拒絕了，自從她休學之後，就沒有聯繫了，卻用這種方式知道她的狀況，真的很難過。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

