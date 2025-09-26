9/26 大樂透頭獎摃龜！今彩539開2注 中秋百萬紅包剩48組

9月26日開獎的第114000234期今彩539頭獎開出2注，第114000091期大樂透則摃龜。（本報合成）

9月26日開獎的第114000234期今彩539頭獎開出2注，分別由苗栗縣竹南鎮中港里13鄰中正路463號「金財神彩券行」、台南市東區自強里中華東路2段237號1樓「百寶袋彩券行」開出，第114000091期大樂透則摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開出13組，剩下48組未開出。

第114000091期大樂透中獎號碼「01、02、25、29、41、49，特別號：35」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共43注中獎，每注可得6萬3252元；肆獎共120注中獎，每注可得1萬4570元；伍獎共2588注中獎，每注可得2000元；陸獎共3292注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4250注中獎，每注可得400元；普獎共4萬7873注中獎，每注可得400元。

第114000091期49樂合彩中獎號碼為「01、02、25、29、41、49」。四合共10注中獎，每注可得20萬元；三合共198注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4345注中獎，每注可得1250元。

第114000234期今彩539中獎號碼為「03、07、14、25、34」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共296注中獎，每注可得2萬元；參獎共8535注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4350注中獎，每注可得50元。

第114000234期39樂合彩中獎號碼為「03、07、14、25、34」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共404注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5745注中獎，每注可得1125元。

第114000234期3星彩中獎號碼為「372」。壹獎共126注中獎，每注可得1萬元。

第114000234期4星彩中獎號碼為「9314」。壹獎共16注中獎，每注可得10萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出13組，總中獎注數16注，其中10組為單注中獎、各得獎金100萬元，3組為2注均分、各得50萬元。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有48組未開出，將於下期（30日）繼續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透中秋加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

