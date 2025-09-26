為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中新光三越復業前夕！氣爆案持續追責 檢傳喚店長80萬元交保

    2025/09/26 21:32 記者許國楨／台中報導
    台中新光三越27日復業，許姓店長今天被檢方傳喚，以80萬元交保。（記者廖耀東攝）

    台中新光三越27日復業，許姓店長今天被檢方傳喚，以80萬元交保。（記者廖耀東攝）

    台中新光三越宣布27日恢復營運，但今年2月發生的嚴重氣爆案仍持續追責，許姓店長26日下午遭台中地檢署首度傳喚，訊後依過失致死、過失傷害及違反《職業安全衛生法》等罪，諭令80萬元交保，並限制出境、出海，而這筆保金金額也是截至目前全案中最高。

    回顧今年2月13日的意外，百貨公司12樓美食街在施工過程中，疑未落實安全檢查，於切割瓦斯管時引發氣體外洩並遭火花點燃，瞬間釀成猛烈氣爆，造成5人死亡、28人受傷，震驚全台。新光三越台中店也因此停業超過7個月，直至9月26日才取得市府都發局核發的復業許可，預定27日重啟營運。

    事故原因初步研判與施工單位作業不慎有關，但整體責任歸屬仍須依勞動部職安署的專業鑑定報告確認，但由於該報告尚未出爐，案件至今尚未正式偵結，不過中檢已自4月起陸續約談相關負責人，包括新光三越總公司副理、課員、台中店經理與多名幹部，訊後分以10萬至60萬元不等金額交保，而今天傳喚的許姓店長，因職務層級高且涉及範圍廣，遭裁定80萬元交保，是所有被告中金額最高者。

