民事調解成立件數逾倍成長 前大法官黃虹霞曝「4技巧」

前大法官黃虹霞受邀擔任司法院民事調解業務講習主講人。（記者楊國文攝）

司法院推動民事調解制度有成，據統計，各地方法院民事調解成立的件數，7年來超過1倍，高等法院調解終結案件，則是7年來成長近6倍，前大法官黃虹霞今天在台北地院講授調解實務分享，說明如何有助調解的達成。

法院為幫助糾紛當事人儘速解決紛爭，聘有具協調能力的調解委員，在訴訟程序進行 之前，先行幫當事人調解。經由調解程序，雙方可以不必對簿公堂，在調解委員以中立第三者的角色，協調出彼此都可以接受的解決方案，節省時間及金錢，避免訟累，而且調解成立者，調解筆錄與法官判決有同樣效力。

調解如果成立，只要繳交法律規定的調解費用，或三分之一的裁判費用，已繳納多出的部分，也可聲請法院儘速退還。

司法院今天在台北地院舉辦民事調解業務講習，邀請前大法官虹霞擔任主講人，以「熱情、創新、堅持以及共好：解結」為題，講授調解實務及經驗分享。黃虹霞目前受聘為高等法院民事調解委員。

黃虹霞以音樂、畫作為主題「創新」開場，首先以「台灣民歌之父」胡德夫經典歌曲「太平洋的風」展開演講序幕，象徵司法調解追求的寧靜與和諧，帶領與會者從音樂中感受對土地與生命的熱情，並藉由欣賞台東江賢二藝術園區的畫作及照片，讓學員從藝術與人文角度體認調解的新意涵，藉此說明調解環境的重要，不論調解室的配色、搭配畫作及音樂的播放，均有助提升調解的成效。

黃虹霞強調，「熱情」、「堅持」是調解委員需俱有的特質，「共好」點出調解的目的不僅在於爭端解決，更在於修復當事人的關係，並引用藥師經中的「解結」說明調解的終極目標。

黃虹霞並逐一解析民事訴訟法調解程序章的規定，並以自身經驗分享調解時需注意的事項及技巧，如分割共有物案件，要注意調解內容應具可執行性；分散於數法院轄區的返還占有物案，可考慮跨院調解的可行性，以求畢其功於一役；鄰房漏水或醫療糾紛，則可納入專業合作，進行跨業調解；被告同一，但有多數原告而由不同法院受理之同一事故案件，亦可進行併案調解，一次可以解決多個糾紛。最後並提醒與會的調解委員，調解的宗旨在於助人，切勿盲目追求調解績效，製造出更多不必要的紛爭。

司法院為推動民事調解制度，除每年定期辦理民事調解業務講習，提升調解委員專業素養外，各法院亦積極延聘退休法官、司法人員及現職律師擔任調解委員，希望藉由其豐富的法律實務經驗，有效協助當事人自主、和諧解決紛爭。

司法院民事廳長林俊廷（中）主持民事調解業務講習。（記者楊國文攝）

