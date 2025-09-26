為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    招考爆集體電子舞弊案 台電指名譽受損求償2連敗

    2025/09/26 21:13 記者鮑建信／高雄報導
    招考新進員工爆電子舞弊案，台電向嫌犯和考生求償，被高雄高分院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    招考新進員工爆電子舞弊案，台電向嫌犯和考生求償，被高雄高分院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    多年前台電招考新進職員，爆發集體電子舞弊案，憤而向涉案的吳姓首腦和考生等多人，連帶求償474萬元，高等法院高雄分院指舞弊案並未影響台電聲譽，仍然判決吳等人不用賠償。

    據了解，2021年初，高雄地檢署接獲檢舉，指台電、中油、中鋼等國營事業招考新進人員，以吳姓男子為主嫌的電子舞弊詐欺集團，涉嫌找槍手進入考場後，以電子儀器替付費考生作弊。

    同年10月21日至隔年1月4日，檢警接連展開3次查緝行動，共搜索吳嫌住家等17處，查扣手機、藍牙耳機等證據，並傳訊吳等嫌犯和多名考生，查出自2016年至2021年止，共有20名考生涉嫌作弊，獲取不法利益上千萬元。

    台電自認公司名譽損失，要求吳等嫌犯和多名考生連帶賠償共474萬，被高雄地院判決敗訴後，不服上訴高雄高分院要求改判。2審合議庭調查，舞弊案發生後，仍有許多人報考，並未影響台電社會評價，維持原審判決，仍可上訴。

    至於吳等嫌犯涉嫌刑事部分，業經高雄高分院依詐欺罪，分處1年4月到4年6個月不等徒刑，其中2人緩刑。

