為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹科人為何易受騙？竹檢曝「1關鍵」造成無病識感 任詐團宰割

    2025/09/26 20:17 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹產官研界攜手合作成立新竹詐欺預警中心。（新竹地檢署提供）

    新竹產官研界攜手合作成立新竹詐欺預警中心。（新竹地檢署提供）

    詐騙猖狂，新竹出現博士級被害人！新竹地檢署預警中心召集人、主任檢察官黃振倫表示，深入分析案例可發現，竹科工程師或主管學歷高、有自信，收入優渥且生活單純；然而，詐騙集團宛如精準的釣手，祭出高報酬、財富自由等不同話術「誘餌」之後，不但讓科技人輕易上勾，更可能因過度自信不會被騙，還會加碼，無病識感最危險。

    新竹地檢署主任檢察官黃振倫指出，據統計，新竹地區遭詐欺金額，遠超過雙北等六都。詐欺案件，每10萬人每月平均案件數達150件以上，全國最密集。2024到2025年間，單月財產損失金額最高破2.2億元，顯見高資產族群高度受害。

    黃振倫分析認為，高知識者對自己判斷力有信心，反而不易求證、不敢問外行問題，因此一旦遇到自己不熟的領域（如虛擬貨幣、金融操作、法律流程），容易「裝懂」或「裝沒事」。他舉詐騙話術示例：「我們這是區塊鏈投資，你可能不懂，但你這種層級的人才適合這種項目」。對於自信與知識盲點並存的解方，就是多問一個人、多一分保護，不熟就查證，不懂就問。

    其次是好面子、怕丟臉。黃振倫表示，科技人若害怕被外界認為自己也會被騙，常會選擇獨自處理、不願求助。詐騙手法常用「高端社群」包裝，讓被害人認為「能加入是種肯定」，如對方話術中帶有尊重、讚賞，如「你是精英才能加入」，更易墜入情緒設計。事實上，反詐無關智商，只關人性，勇敢求助反而顯現智慧。

    黃振倫指出，科技業最常被騙的類型就是夢想誘惑。高知識分子在意「理性選擇」，一旦前期投入金錢或信任，就會想「撐下去、找回來」，反而愈陷愈深，不願承認損失，甚至越賠越投。常見話術：「你已經做了前幾單，只差一步就能出金，不可能現在放棄吧？」

    黃振倫說，工程師或主管學歷高，但經常生活圈小，缺乏實務及生活經驗，書讀多並不代表了解詐騙現場實況與黑市運作，對司法、金融、虛擬貨幣等領域認知僅止於理論，容易被話術牽著走。就有博士級投資者遭遇「假幣商App」詐騙，誤信對方展示「區塊鏈紀錄」的案例。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播