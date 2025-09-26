竹科人為何易受騙？竹檢曝「1關鍵」造成無病識感 任詐團宰割

新竹產官研界攜手合作成立新竹詐欺預警中心。（新竹地檢署提供）

詐騙猖狂，新竹出現博士級被害人！新竹地檢署預警中心召集人、主任檢察官黃振倫表示，深入分析案例可發現，竹科工程師或主管學歷高、有自信，收入優渥且生活單純；然而，詐騙集團宛如精準的釣手，祭出高報酬、財富自由等不同話術「誘餌」之後，不但讓科技人輕易上勾，更可能因過度自信不會被騙，還會加碼，無病識感最危險。

新竹地檢署主任檢察官黃振倫指出，據統計，新竹地區遭詐欺金額，遠超過雙北等六都。詐欺案件，每10萬人每月平均案件數達150件以上，全國最密集。2024到2025年間，單月財產損失金額最高破2.2億元，顯見高資產族群高度受害。

黃振倫分析認為，高知識者對自己判斷力有信心，反而不易求證、不敢問外行問題，因此一旦遇到自己不熟的領域（如虛擬貨幣、金融操作、法律流程），容易「裝懂」或「裝沒事」。他舉詐騙話術示例：「我們這是區塊鏈投資，你可能不懂，但你這種層級的人才適合這種項目」。對於自信與知識盲點並存的解方，就是多問一個人、多一分保護，不熟就查證，不懂就問。

其次是好面子、怕丟臉。黃振倫表示，科技人若害怕被外界認為自己也會被騙，常會選擇獨自處理、不願求助。詐騙手法常用「高端社群」包裝，讓被害人認為「能加入是種肯定」，如對方話術中帶有尊重、讚賞，如「你是精英才能加入」，更易墜入情緒設計。事實上，反詐無關智商，只關人性，勇敢求助反而顯現智慧。

黃振倫指出，科技業最常被騙的類型就是夢想誘惑。高知識分子在意「理性選擇」，一旦前期投入金錢或信任，就會想「撐下去、找回來」，反而愈陷愈深，不願承認損失，甚至越賠越投。常見話術：「你已經做了前幾單，只差一步就能出金，不可能現在放棄吧？」

黃振倫說，工程師或主管學歷高，但經常生活圈小，缺乏實務及生活經驗，書讀多並不代表了解詐騙現場實況與黑市運作，對司法、金融、虛擬貨幣等領域認知僅止於理論，容易被話術牽著走。就有博士級投資者遭遇「假幣商App」詐騙，誤信對方展示「區塊鏈紀錄」的案例。

