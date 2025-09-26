台中21歲女「枯瘦成乾屍」疑長期營養不良致死 檢採集胃部殘渣化驗

陳父（右）被改列妨害自由被告，檢方諭令10萬元交保。（記者許國楨攝）

台中市大甲區驚傳一起疑似家庭拘禁致死事件！21歲陳姓女子被發現陳屍家中，身形嚴重枯瘦，檢方今（26）日上午進行解剖，發現陳女身上雖無明顯可疑外傷，卻顯示長期營養不良跡象，特別採集腸胃殘渣送驗，以釐清是否因長期未進食營養不良，導致活活餓死。

據了解，陳家多年前搬入該社區，平日與鄰里互動不多，陳女詹姓母親長期在家擔任主婦，鄰居皆知其管教嚴厲，被形容是「虎媽」，父親做工師傅維持家計，陳女是家中次女，高中二年級便休學，近3年未就學也未就業，長期待在家中，長女在外讀書，並不知情。

陳女若遭家人拘禁、限制自由，理應會尋找求救機會，卻被發現陳屍家中，目前雖已經排除與宗教或輕生等因素有關，但死者極度枯瘦，遺體發黑、脫皮，屬缺氧與嚴重脫水的典型現象，檢方今日解剖，懷疑是長期營養不良導致，已採集腸胃殘渣進一步分析鑑定，以確認釐清她是否遭餓死。

針對該案，目前詹女因涉拘禁致死遭收押、陳父則是今早被改列妨害自由被告，檢方諭令10萬元交保。

