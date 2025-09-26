為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中21歲女「枯瘦成乾屍」疑長期營養不良致死 檢採集胃部殘渣化驗

    2025/09/26 19:00 記者許國楨／台中報導
    陳父（右）被改列妨害自由被告，檢方諭令10萬元交保。（記者許國楨攝）

    陳父（右）被改列妨害自由被告，檢方諭令10萬元交保。（記者許國楨攝）

    台中市大甲區驚傳一起疑似家庭拘禁致死事件！21歲陳姓女子被發現陳屍家中，身形嚴重枯瘦，檢方今（26）日上午進行解剖，發現陳女身上雖無明顯可疑外傷，卻顯示長期營養不良跡象，特別採集腸胃殘渣送驗，以釐清是否因長期未進食營養不良，導致活活餓死。

    據了解，陳家多年前搬入該社區，平日與鄰里互動不多，陳女詹姓母親長期在家擔任主婦，鄰居皆知其管教嚴厲，被形容是「虎媽」，父親做工師傅維持家計，陳女是家中次女，高中二年級便休學，近3年未就學也未就業，長期待在家中，長女在外讀書，並不知情。

    陳女若遭家人拘禁、限制自由，理應會尋找求救機會，卻被發現陳屍家中，目前雖已經排除與宗教或輕生等因素有關，但死者極度枯瘦，遺體發黑、脫皮，屬缺氧與嚴重脫水的典型現象，檢方今日解剖，懷疑是長期營養不良導致，已採集腸胃殘渣進一步分析鑑定，以確認釐清她是否遭餓死。

    針對該案，目前詹女因涉拘禁致死遭收押、陳父則是今早被改列妨害自由被告，檢方諭令10萬元交保。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播