竹東清潔隊員勾結業者非法清運廢棄物 私吞11萬清除費被判刑

竹東鎮公所1名清潔隊員涉嫌勾結業者，非法清除廢棄物並私吞11萬元，被新竹地方法院法官判刑1年10月。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹東鎮公所清潔隊何姓隊員，2022至2024年間涉勾結資源回收場等5家業者，利用清運廢棄物職務之便，非法協助業者清除、處理廢棄物，並收受清除費總計11萬元不法利益；何男等6人因違反貪污治罪條例等案件，經法務部廉政署移送新竹地檢署檢察官偵查起訴，法官判處何男1年10月徒刑。緩刑5年，並應向公庫支付20萬元，褫奪公權1年。

判決書指出，何姓男子自2002年起擔任新竹縣竹東鎮公所清潔隊隊員，約2013年起負責駕駛垃圾車，清運一般家戶及校園廢棄物，至新竹市焚化廠或竹東鎮掩埋場處理。依新竹縣代清除處理廢棄物收費辦法規定，一般民眾或私人公司、商號如有巨大廢棄物等，得委由新竹縣鄉、鎮、市公所清潔隊代清除處理，應向該公所提出申請，部分廢棄物尚需經該公所報請新竹縣環保局同意，並應依收費標準繳交代清除處理費。

請繼續往下閱讀...

何姓隊員卻與多家資源回收場業者勾結。檢方查出，何男和1家承攬舊屋拆除工程的業者，為圖免予繳納代清除處理費的不法利益，何男利用執行廢棄物清運職務機會，接續駕駛垃圾車繞至資收場門前空地載運廢棄物，充作竹東清潔隊在排定清運定點所合法清運的一般家戶或校園廢棄物而清除、處理之，從2022年至2023年底共計12次，業者並交付何男2萬4000元。

何男得逞後，以此方式再和其他環保科技公司、工程行、裝潢材料行等5家，收受業者原應繳交給竹東鎮公所的清除、處理費用，非法幫業者清除廢棄物，包括廢塑膠袋、廢保鮮膜、廢保麗龍、廢棉被、廢衣服、廢毯子、廢波浪板、廢碎玻璃、廢天花板材太空包等，分別收取1萬5000元、2000元、1萬2000元、2000元、及5萬5000元。

法官審酌何男身為公務員竟為圖他人不法利益，而為本案犯行，有損政府機關廉潔形象，並導致竹東鎮公所及清潔隊損害，行為無任何可取之處；5名業者都明知有違法疑慮，竟仍配合何男。法官念及何男等6人自始坦承犯行，何男也在偵查中自動繳交全部犯罪所得，犯後態度良好。判處何男1年10月徒刑，5名業者各判刑6月至8月不等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法